Jogadores do Coritiba comemoram gol contra o Vitória da Conquista (Crédito: Divulgação/Coritiba/Juliane Lima)

O Coritiba está classificado para a terceira fase da Copa São Paulo de Juniores. A vaga foi garantida nessa quinta-feira (dia 12), com a vitória por 2 a 0 sobre o Vitória da Conquista-BA, em partida de eliminatória simples pela segunda fase.

Na próxima fase, também disputada em eliminatória simples, o Coxa pega o Novorizontino, que eliminou o Flamengo-SP na segunda fase.

O Coritiba, dos técnicos Reginaldo Nascimento e Thiago Kosloski, está invicto na competição. Terminou a primeira fase com duas vitórias e um empate, liderando o Grupo 16.

Já o Novorizontino, próximo adversário, sofreu uma derrota na primeira fase da competição – foi para o Vitória da Conquista-BA.

No jogo dessa quinta-feira, a vitória do Coritiba veio com gols de Marcos Sátiro, aos 28 minutos do primeiro tempo, e de Eberth, aos 38 minutos do segundo tempo.

A escalação inicial foi Pedro Morisco; Diogo Batista, Leonardo Diniz, Alec e Henrique Melo; João Vitor e Jean Gabriel; Pedro Arthur, Marcos Sátiro, Lucas Ronier e Ruan Assis. No segundo tempo, entraram Geovane, Eberth e Nathan Oliveira.