Jogadores do Coritiba comemoram (Crédito: Divulgação/Coritiba/Juliane Lima)

O Coritiba venceu por 3 a 2 o Guarulhos-SP, nessa sexta-feira (dia 6) à tarde, em seu segundo jogo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com o resultado, o time paranaense garantiu classificação antecipada para a próxima fase da competição. Na última rodada, na próxima segunda-feira (dia 9), apenas cumpre tabela contra o Flamengo-SP.

Os gols do Coritiba na partida foram marcados por Lucas Ronier, aos 26 minutos do primeiro tempo, Eberth (20′) e Diogo aos 29′ da etapa final.

O JOGO

Para a segunda rodada da Copinha, o técnico interino Reginaldo Nascimento escalou o Coxa com: Pedro Morisco, Diogo, Leonardo, Alec e João Vitor, Henrique (Geovane), Pedro Arthur e Jean Gabriel (Douglas), Ruan Assis (Eberth), Lucas Ronier e Marcos Sátiro (Kauê).

O ínicio de jogo foi bastante disputado, com poucas oportunidades para ambas as equipes, mas com o andar da partida o time coxa-branca foi dominando o campo até chegar ao primeiro gol, com Lucas Ronier, aos 26 minutos de jogo. Logo na sequência, o Coritiba acabou sofrendo o gol de empate, mas os piás do Couto não se abateram e continuaram pressioando a equipe adversária durante todo o primeiro tempo, criando boas oportunidades de gol. Final do 1º tempo, 1×1.

Na etapa final, o Coxa voltou pressionando ainda mais e não demorou muito para criar chances de gol, que foi ficando cada vez mais maduro. No segundo gol coxa-branca, brilhou a estrela de Reginaldo Nascimento e Eberth. O técnico apostou no camisa 9 que não perdoou, logo na sua primeira grande chance, recebeu em velocidade na entrada da área e tocou na saída do goleiro, 2×1. Mesmo com a vantagem no placar, o Coritiba continuou em cima do Guarulhos e numa boa jogada em velocidade Diogo apareceu dentro da área e tocou para o gol, garantindo o terceiro tento alviverde. O Guarulhos ainda diminuiu de pênalti, nada que atrapalhasse a vitória e a classificação do Verdão.