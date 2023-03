Coritiba x Criciúma, Copa do Brasil, Couto Pereira (Crédito: Valquir Aureliano)

O Coritiba está na terceira fase da Copa do Brasil de 2023. A classificação ocorreu nessa terça-feira (dia 14) à noite, no Couto Pereira, com a vitória por 6 a 5 na decisão por pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal com o Criciúma, em partida válida pela segunda fase. Nessa fase, a disputa ocorre em jogo único, com mando de campo definido em sorteio. Com a classificação, o time paranaense avança à terceira fase e espera o sorteio da CBF para conhecer o próximo adversário. A partir de agora, a competição acontece em jogos de ida e volta.















































Coritiba x Criciúma, pela Copa do Brasil, no Couto Pereira (Crédito: Valquir Aureliano)

Coritiba x Criciúma, pela Copa do Brasil, no Couto Pereira (Crédito: Valquir Aureliano)

Coritiba x Criciúma, pela Copa do Brasil, no Couto Pereira (Crédito: Valquir Aureliano)

O técnico António Oliveira, em Coritiba x Criciúma (Crédito: Valquir Aureliano)

O técnico Claudio Tencatti, em Coritiba x Criciúma (Crédito: Valquir Aureliano)

Coritiba x Criciúma, pela Copa do Brasil, no Couto Pereira (Crédito: Valquir Aureliano)

Coritiba x Criciúma, pela Copa do Brasil, no Couto Pereira (Crédito: Valquir Aureliano)

Coritiba x Criciúma, pela Copa do Brasil, no Couto Pereira (Crédito: Valquir Aureliano)

Coritiba x Criciúma, pela Copa do Brasil, no Couto Pereira (Crédito: Valquir Aureliano)

Coritiba x Criciúma, pela Copa do Brasil, no Couto Pereira (Crédito: Valquir Aureliano)

Coritiba x Criciúma, pela Copa do Brasil, no Couto Pereira (Crédito: Valquir Aureliano)

Coritiba x Criciúma, pela Copa do Brasil, no Couto Pereira (Crédito: Valquir Aureliano)

Coritiba x Criciúma, pela Copa do Brasil, no Couto Pereira (Crédito: Valquir Aureliano)

Alef Manga em Coritiba x Criciúma (Crédito: Valquir Aureliano)

Alef Manga em Coritiba x Criciúma (Crédito: Valquir Aureliano)

Coritiba x Criciúma, Copa do Brasil, Couto Pereira (Crédito: Valquir Aureliano)

Coritiba x Criciúma, Copa do Brasil, Couto Pereira (Crédito: Valquir Aureliano)

Coritiba x Criciúma, Copa do Brasil, Couto Pereira (Crédito: Valquir Aureliano)

Coritiba x Criciúma, Copa do Brasil, Couto Pereira (Crédito: Valquir Aureliano)

Coritiba x Criciúma, Copa do Brasil, Couto Pereira (Crédito: Valquir Aureliano)

Coritiba x Criciúma, Copa do Brasil, Couto Pereira (Crédito: Valquir Aureliano)

Coritiba x Criciúma, Copa do Brasil, Couto Pereira (Crédito: Valquir Aureliano)

Coritiba x Criciúma, Copa do Brasil, Couto Pereira (Crédito: Valquir Aureliano)

Coritiba x Criciúma, Copa do Brasil, Couto Pereira (Crédito: Valquir Aureliano)

Ao avançar, o Coritiba acumula R$ 5,1 milhões em cotas na Copa do Brasil 2023 — R$ 1,4 milhão pela primeira fase, R$ 1,7 milhão pela segunda fase e R$ 2,1 milhões pela terceira fase.

PÊNALTIS

Na decisão por pênaltis, os seis cobradores do Coritiba acertaram: Bruno Gomes, Victor Luís, Bruno Viana, Cadorini, Alef Manga e Régis. Pelo lado do Criciúma, converteram Fellipe Mateus, Crystopher, Lohan, Claudinho e Arilson. O goleiro Gabriel pegou a sexta cobrança, de Hélder.

ARTILHEIRO

O ponta Alef Manga é o artilheiro do Coritiba em 2023, com 6 gols em 13 jogos.

FASE

O Coritiba vive uma crise ofensiva – só havia marcado dois gols nos últimos seis jogos do Campeonato Paranaense. E segue com problemas defensivos — sofreu sete gols nos últimos quatro jogos. No total de 2023, o time somou 7 vitórias, 6 empates e 2 derrotas – todos os 15 jogos sob o comando do técnico António Oliveira. Já o Criciúma está nas quartas do Catarinense e soma agora uma série invicta de 9 jogos (4 vitórias e 5 empates).

TABU

Na história da Copa do Brasil, criada em 1989, o Coritiba nunca venceu adversários de Santa Catarina. Em 7 partidas, foram 5 empates e 2 derrotas – considerando apenas o placar do tempo normal.

ESCALAÇÃO

O técnico António Oliveira repetiu a escalação da última partida e usou o esquema tático 4-2-3-1. A linha de três tinha Manga e Kaio pelos lados do campo, e Robson centralizado. Pinho era o centroavante. Robson e Pinho se revezaram nessas posições durante o jogo. Recém-recuperados, o volante Andrey e o zagueiro Henrique começaram no banco. O volante Junior Urso, lesionado, ficou fora. O Criciúma usou o 4-3-1-2, com Fabinho (emprestado pelo Athletico) e Éder (ex-São Paulo e seleção italiana) no ataque. Marquinhos Gabriel (ex-Athletico e Corinthians) era o meia ofensivo, com liberdade de movimentação.

PRIMEIRO TEMPO

O jogo começou com falha bizarra do zagueiro Bruno Viana na saída de bola, a 40 segundos de partida. O Criciúma aproveitou e fez 1 a 0 com o estreante Marquinhos Gabriel. Mesmo com a vantagem, o visitante não recuou e seguiu atacando, construíndo boas jogadas com movimentação inteligente do setor ofensivo e apoio de qualidade dos volantes. O Coritiba apresentou os mesmos problemas dos últimos jogos: erros na saída de bola, meio-campo inoperante e ataque funcionando apenas no individualismo. O mandante só levou perigo em dois momentos, enquanto o Criciúma teve três chances claras para ampliar o placar. Já no intervalo, parte da torcida vaiou e pediu a saída do técnico António Oliveira.

SEGUNDO TEMPO

No intervalo, saiu o lateral Natanael e entrou o volante Liziero. Com isso, Bruno Gomes virou lateral-direito e o esquema 4-2-3-1 foi mantido. O Coritiba voltou melhor e começou a chegar ao ataque, mas com pouca precisão ao definir. Aos 10 minutos, mais duas trocas no Coxa, com as entradas do meia Régis e do volante Andrey nos lugares de Pinho e Trindade. Com isso, Robson virou centroavante e o esquema seguiu o mesmo. O mandante aumentou a pressão, mas seguiu com dificuldades para finalizar. O Criciúma reduziu o ritmo, deixou de atacar e se fechou na defesa. Aos 21, saiu Kaio César e entrou o ponta William Pottker.

EMPATE NO FIM

O Coritiba foi se desorganizando e perdendo força ao longo do segundo tempo. O Criciúma não fez uma boa etapa e atacou pouco, mas não sofreu com a pressão do adversário. Aos 38, o centroavante Cadorini entrou no lugar de Robson. O empate veio aos 40 minutos, em boa jogada individual de William Pottker e finalização cheia de estilo de Alef Manga: 1 a 1. Só depois do empate o Coxa conseguiu sufocar o adversário e atacar com frequência, mas foi tarde demais e a decisão partiu para os pênaltis.

ESTATÍSTICAS

No total dos 90 minutos, o Coritiba teve 59% de posse de bola e somou 16 finalizações (3 certas), com 88% de precisão nos passes. O Criciúma arrematou 15 vezes (4 certas) e teve 83% de precisão nos passes. Os dados são do Footstats.

CORITIBA 1X1 CRICIÚMA, nos pênaltis 4×3

Coritiba: Gabriel; Natanael (Liziero), Kuscevic, Bruno Viana e Victor Luís; Jesús Trindade (Andrey) e Bruno Gomes; Kaio César (William Pottker), Robson (Cadorini) e Alef Manga; Rodrigo Pinho (Régis). Técnico: António Oliveira

Criciúma: Gustavo; Cristovam, Rodrigo, Rayan e Hélder Santos; Arilson, Marcelo Hermes (Crystopher), Fellipe Mateus e Marquinhos Gabriel (Léo Costa); Fabinho (João Carlos) e Éder (Lohan). Técnico: Claudio Tencati

Gols: Marquinhos Gabriel (1-1º) e Alef Manga (40-2º)

Cartões amarelos: Rodrigo, Éder, Hermes, Gustavo (Cri). Régis, Kuscevic, William Pottker, Andrey (Cor).

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Público: 19.896 pagantes

Local: Couto Pereira

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

1 – Gol do Criciúma. Bruno Viana erra na saída de bola. Éder rouba. Fabinho cruza rasteiro. Livre na área, Marquinhos Gabriel chuta no canto.

7 – Kaio César dispara pela direita, corta para dentro e chuta do bico da área. O goleiro segura.

15 – Manga enfia. Impedido e na cara do gol, Kaio César chuta para fora.

28 – Cruzamento rasteiro. Éder faz o corta-luz e Hermes, na cara do gol, chuta para fora.

29 – Lançamento. Marquinhos Gabriel ajeita de cabeça para Éder, livre na área. Ele chuta cruzado, para fora.

39 – Escanteio. Fellipe Mateus cruza. Rodrigo cabeceia perto, ao lado.

46 – Marquinhos Gabriel invade a área e rola para o centro da área. Éder faz o corta-luz. Hermes fica na cara do gol e chuta. Gabriel sai bem, por baixo, e salva o Coxa.

Segundo tempo

14 – Régis enfia. Manga recebe em impedimento e marca o gol. O árbitro anula.

19 – Falta na esquerda. Bola erguida pra área. Rayan cabeceia. Gabriel segura.

30 – Bruno Gomes passa para Alef Manga, que chuta ao lado.

34 – Lançamento. Hermes recebe na área e chuta sobre o gol.

40 – Gol do Coritiba. Pottker avança pela direita e cruza. Alef Manga pega com estilo e coloca no canto.

46 – Escanteio. Régis pega rebote na meia-lua e chuta sobre o gol.