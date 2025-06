Atletiba 395: Athletico e Coritiba na Arena da Baixada (Crédito: Rui Santos)

O Coritiba venceu por 1 a 0 o Athletico Paranaense, nesse sábado (dia 28) à noite, na Arena da Baixada, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o placar, o time alviverde assumiu provisoriamente a liderança, com 27 pontos, mas pode perder duas posições até o término da rodada. Já o Furacão está na 8ª posição, com 20 pontos.

O placar confirma a boa fase do Coxa, que soma agora sete partidas sem perder (cinco vitórias e dois empates).

O tropeço em casa interrompe a reação do Furacão desde a chegada do técnico Odair Hellmann: foram 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas com o novo técnico.

Na próxima rodada, o Coritiba recebe o Volta Redonda no Couto Pereira, na sexta-feira. O Athletico vai a Manaus enfrentar o Amazonas, no sábado.

Rivalidade

Esse foi o 395º Atletiba da história, segundo dados do Grupo Helênicos. Dos 395 confrontos, 216 foram no Couto Pereira. E 108 no estádio do Athletico. Os demais 71 ocorreram em outros locais (como Pinheirão e Vila Capanema, por exemplo).

ATLETIBAS NO ESTÁDIO DO ATHLETICO

No Joaquim Américo-Mario Celso Petraglia (1925-2025)

108 clássicos

30 vitórias do Coritiba

32 empates

46 vitórias do Athletico

166 gols do Coritiba

189 gols do Athletico

Fonte: Grupo Helênicos

RIVALIDADE

Todos os Atletibas desde 1924

395 jogos

150 vitórias do Coritiba

119 empates

126 vitórias do Athletico

580 gols do Coritiba

527 gols do Athletico

Fonte: Grupo Helênicos

Ataque contra defesa

O Coritiba segue com a defesa menos vazada da Série B 2025 (6 gols sofridos em 14 jogos), enquanto o Athletico passa a ter o segundo ataque mais positivo (18 gols, um a menos que o Avaí).

Escalação do Athletico

O técnico Odair Hellmann manteve o sistema com três zagueiros da última partida e só fez uma alteração. O meia Patrick voltou ao time, após suspensão, e entrou no lugar de João Cruz, que ficou no banco. As baixas eram os laterais Palacios e Madson e os pontas Kevin Velasco e Isaac, todos em recuperação.

O esquema tático era o 3-4-2-1 para atacar, com Luiz Fernando (esquerda) e Giuliano (direita) dando suporte ofensivo ao centroavante (Alan Kardec). A linha de quatro tinha Felipinho (centro), Patrick (centro), Esquivel (esquerda) e Kauã Moraes (direita). Sem a bola, o time defendia no 5-4-1, com Luiz Fernando e Giuliano pelos lados do campo, na linha de quatro. E com Esquivel e Kauã Moraes recuando para as laterais.

Escalação do Coritiba

O Coritiba repetiu a escalação da última rodada, com Zeca mantido na lateral-direita. O antigo titular da posição, o lateral-direito Alex Silva, sofreu lesão no joelho e segue fora, em recuperação. O esquema tático era o 4-2-3-1 de sempre, com Filipe Machado (direita) e Sebá Gómez (esquerda) como volantes. A linha de três tinha Lucas Ronier (direita), Josué (centro) e Iury Castilho (esquerda).

Primeiro tempo

O primeiro tempo teve o Athletico avançado e marcando alto a saída de bola adversária. O Coritiba enfrentou dificuldades para sair jogando e não conseguiu trabalhar a bola. Foram 15 finalizações na primeira etapa (11 do Furacão e 4 do Coxa), mas nenhuma chance clara. O goleiro Pedro Morisco, do visitante, até fez duas defesas, mas nenhuma difícil. Os melhores momentos do mandante foram em arrancadas de Kauã Moraes pela direita.

Segundo tempo

O segundo tempo começou com o mesmo cenário de antes, mas com menor intensidade física. Aos 15, as primeiras substituições. No Coxa, entraram o centroavante Gustavo Coutinho e o ponta Clayson. O gol do visitante veio aos 18, em escanteio de Josué, desvio de Coutinho, trombada de Maicon e chute de Sebá Gómez: 1 a 0. Em seguida, entraram o meia Zapelli e o centroavante Renan Peixoto no Athletico. O jogo ficou truncado e o Coxa começou a encontrar espaços para tocar a bola lentamente e deixar o tempo passar.

Mudanças no fim

Aos 30, Odair Hellmann colocou o ponta Leozinho no lugar do zagueiro Habraão. O Furacão partiu para o ‘tudo ou nada’. Aos 31, entraram os volantes Geovane e Wallisson no visitante. O jogo ficou mais aberto. O Athletico chegou com perigo aos 33, em cabeceio de Renan Peixoto. E o Coritiba quase ampliou aos 35, em finalização de Geovane, após escanteio de Josué. Aos 36, entraram o meia João Cruz e o ponta Tevis no Furacão. No visitante, Josué foi substituído pelo meia uruguaio De Pena.

Estatísticas

No total dos 90 minutos, o Athletico teve 44% de posse de bola, 20 finalizações (3 no gol) e 15 faltas cometidas. O Coxa somou 56% de posse, 10 arremates (4 certos) e 9 faltas cometidas. Os dados são do Sofascore.

ATHLETICO 0x1 CORITIBA

Athletico : Mycael; Kauã Moraes, Belezi, Habraão (Leozinho), Léo e Esquivel; Felipinho, Patrick (João Cruz), Giuliano (Zapelli) e Luiz Fernando (Tevis); Alan Kardec (Renan Peixoto). Técnico: Odair Hellmann

: Mycael; Kauã Moraes, Belezi, Habraão (Leozinho), Léo e Esquivel; Felipinho, Patrick (João Cruz), Giuliano (Zapelli) e Luiz Fernando (Tevis); Alan Kardec (Renan Peixoto). Técnico: Odair Hellmann Coritiba : Pedro Morisco; Zeca, Jacy, Maicon e Bruno Melo; Filipe Machado (Geovane) e Sebá Gómez (Wallisson); Lucas Ronier, Josué (De Pena) e Iury Castilho (Clayson); Dellatorre (Gustavo Coutinho). Técnico: Mozart

: Pedro Morisco; Zeca, Jacy, Maicon e Bruno Melo; Filipe Machado (Geovane) e Sebá Gómez (Wallisson); Lucas Ronier, Josué (De Pena) e Iury Castilho (Clayson); Dellatorre (Gustavo Coutinho). Técnico: Mozart Gol: Sebá Gómez (18-2º)

Cartões amarelos: João Cruz (A).

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Público: 40.241 total (recorde histórico)

Local: Arena da Baixada

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

8 – Kauã Moraes chuta de fora da área. Morisco espalma no canto.

15 – Patrick chuta de fora da área. Morisco segura no alto.

16 – Giuliano cobra escanteio. Habraão cabeceia sobre o gol.

17 – Luiz Fernando lança. Giuliano ajeita de cabeça. Na cara do gol, Patrick divide com Morisco e não consegue finalizar.

28 – Esquivel cobra escanteio. Habraão cabeceia no canto. Morisco defende.

38 – Kauã Moraes cruza. Maicon corta antes que Alan Kardec finalize.