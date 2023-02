Kaio César comemora gol sobre o Humaitá (Crédito: Divulgação/Rafael Ianoski/Coritiba)

O Coritiba está na segunda fase da Copa do Brasil 2023. A vaga foi garantida nessa quinta-feira (dia 23), com a vitória por 3 a 0 sobre o Humaitá, em Rio Branco (AC), no Estádio Florestão. Os gols foram dos atacantes Alef Manga, Kaio César e Robson. A primeira fase da competição é disputada em partida única. O time com melhor posição no ranking da CBF joga como visitante, mas tem a vantagem do empate. Agora, na segunda fase, o Coritiba pega o vencedor do duelo entre Real Ariquemes-RO x Criciúma, que jogam em 2 de março.

COTA

Por participar da primeira fase, o Coritiba já recebeu R$ 1,4 milhão como cota. Ao eliminar o Humaitá, recebeu mais R$ 1,7 milhão pela segunda fase, acumulando assim R$ 3,1 milhões na competição.

ARTILHEIRO

O ponta Alef Manga é o artilheiro do Coritiba em 2023, com 5 gols em 9 jogos, empatado com o centroavante Rodrigo Pinho (5 gols em 11 jogos). O ponta Kaio César soma agora 3 gols em 6 jogos na temporada. O ponta Robson tem 1 gol em 10 partidas em 2023.

CAMPO

O Humaitá é de Porto Acre, a 58 km da capital, mas vem mandando seus jogos no estádio Florestão, em Rio Branco. O gramado do local está em péssimas condições. “Esse gramado tá muito ruim, dá até medo de machucar alguém. Mas graças a Deus ninguém se machucou”, disse o ponta Alef Manga.

ESCALAÇÃO

As baixas no Coritiba eram o zagueiro Henrique e os volantes Júnior Urso e Andrey, todos lesionados. O técnico António Oliveira abandonou o 4-1-4-1 e armou o time no esquema tático 4-2-3-1, com Robson (centro), Kaio César (direita) e Alef Manga (esquerda) na linha de três. Willian Farias e Bruno Gomes eram os volantes.

PRIMEIRO TEMPO

Campeão do Acre em 2022, o Humaitá apresentou um time com fragilidades técnicas, táticas e físicas. O Coritiba não teve dificuldades para controlar o jogo. O único obstáculo era o gramado. O time paranaense se adaptou usando bolas longas. O primeiro gol veio aos 10, em pênalti sofrido e convertido por Alef Manga. O segundo saiu aos 27, em chute de Kaio César e frango do goleiro, após boa troca de passes de Willian Farias, Rodrigo Pinho, Robson e Alef Manga. O Humaitá só conseguiu levar perigo ao gol de Gabriel aos 48, em escanteio de Eduardo (ex-Operário) e cabeceio de Mineiro (ex-Cianorte).

SEGUNDO TEMPO

No intervalo, Victor Luis saiu lesionado e entrou o lateral Diego Porfírio. O Coritiba reduziu o ritmo e passou a administrar a vantagem. O Humaitá seguiu sem forças para atacar. O jogo ficou modorrento, quase sem jogadas dos dois lados. Aos 29, três substituições no Coxa, com as entradas do zagueiro Chancellor, do meio-campista Marcelino Moreno e do ponta William Pottker. O time manteve o 4-2-3-1, com Alef Manga de centroavante. A linha de três passou a ter Robson (esquerda), Moreno (centro) e Pottker (direita). Kuscevic ficou na lateral-direita. O terceiro gol veio aos 37, em boa jogada de Pottker pela ponta-direita e finalização de Robson. Aos 40, Alef Manga foi substituído pelo volante Bernardo.

HUMAITÁ 0x3 CORITIBA

Coritiba: Gabriel; Natanael (Chancellor), Kuscevic, Bruno Viana e Victor Luis (Diego Porfírio); Willian Farias; Bruno Gomes, Robson, Kaio César (Marcelino Moreno) e Alef Manga (Bernardo); Rodrigo Pinho (William Pottker). Técnico: António Oliveira

Humaitá: Babau; Matheus Damasceno (Vinícius), Diego, Caetano e Douglas; Mineiro e Marquinhos (Dudu); Índio, Eduardo (Aldair) e Felipinho (Pisika); Rafael Barros (Alesson). Técnico: Álvaro Miguéis

Gols: Alef Manga (10-1º), Kaio César (27-1º) e Robson (37-2º)

Cartões amarelos: Natanael (C).

Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP)

Local: Estádio Florestão, em Rio Branco (AC)

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

8 – Robson lança. Alef Manga recebe na área e é derrubado por Matheus Damasceno. Pênalti.

10 – Gol do Coritiba. Alef Manga cobra o pênalti à esquerda do goleiro, que não alcança.

17 – Robson chuta da meia-lua. O goleiro segura, quase no centro.

27 – Gol do Coritiba. Willian Farias lança. Pinho, Robson e Manga ajeitam para Kaio César, que chuta cruzado. O goleiro falha.

34 – Manga enfia. Livre na área, Pinho chuta e marca. O árbitro anula por impedimento.

45 – Manga recebe na área e rola para Bruno Gomes, que chuta em cima do zagueiro.

48 – Eduardo cobra escanteio. Mineiro cabeceia perto, sobre o gol.

Segundo tempo

8 – Robson rouba a bola no ataque e chuta de fora da área. O goleiro espalma para escanteio.

22 – Manga tabela com Pinho dentro da área, vai ao fundo e cruza. Pinho cabeceia. Douglas salva em cima da linha.

31 – Willian Farias pega rebote e chuta de fora da árae. A bola passa perto.

37 – Gol do Coritiba. Pottker dispara na ponta-direita, invade a área e rola para Robson, livre na pequena área, cutucar para o gol vazio.

45 – Moreno dá bela cavadinha. Robson sai na cara do gol, tenta driblar o goleiro, demora demais e acaba desarmado.