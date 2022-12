Luizão, Ronier, Biel, Thalisson Gabriel e Osíris Klamas, em embarque para intercâmbio na Inglaterra, em agosto de 2022 (Crédito: Divulgação/Coritiba)

O Coritiba vendeu o o zagueiro Thallison Gabriel, 20 anos, para o Norwich City, quinto colocado da segunda divisão da Inglaeterra. A negociação não foi confirmada pelos clubes. Nos bastidores, a informação é que o clube paranaense vai receber cerca de US$ 750 mil (equivalente a quase R$ 4 milhões) e vai permanecer com 20% dos direitos econômicos do jogador, para lucrar em uma eventual negociação futura.

Thalisson começou a formação na base do Grêmio. Chegou ao Coritiba em 2018, para o sub-17.

No sub-20, foi titular na campanha do título da Copa do Brasil, em 2021 – oito jogos e um gol marcado. No profissional, só disputou três partidas — duas no Paranaense 2022 e uma na Copa do Brasil 2021.

Em agosto, o zagueiro participou de um período de treinamentos no Norwich City, junto com o meia Biel e os atacantes Lucas Ronier e Luizão, todos revelados nas categorias de base. Esse intercâmbio faz parte da parceria assinada entre o clube inglês e o Coritiba.

ELENCO

Na atual janela de transferências (2022/23), o Norwich fez duas compras milionárias: o meia brasileiro Gabriel Sara (do São Paulo) por 10,5 milhões de euros e o meia chileno Marcelino Núñez (do Universidad Católica) por 3,9 milhões de euros.

Os nomes mais conhecidos do atual elenco são o goleiro holandês Tim Krul (34 anos, 15 jogos pela seleção) e o centroavante Josh Sargent (22 anos, que jogou a Copa do Mundo do Catar pelos Estados Unidos).

HISTÓRIA

Fundado em 1902, o Norwich já participou 27 vezes da primeira divisão nacional. Os dois principais títulos foram a conquista da Copa da Liga Inglesa (em 1962 e 1985). Também já conquistou cinco vezes a segunda divisão nacional (chamada de Championship) e duas vezes a terceira divisão (League One). O time joga no Carrow Road, com capacidade para 27.359 torcedores.

O ELENCO DO CORITIBA PARA 2023

Goleiros: Gabriel, Alex Muralha e Sidney (base)

Laterais: Natanael, Nathan Mendes, Angelo e Diego Porfírio

Zagueiros: Henrique, Chancellor, Marcio Silva e Jean Pedroso (base)

Volantes: Andrey, Jesús Trindade, Juan Díaz, Willian Farias, Bruno Gomes, Maicky (base) e Geovane (base)

Meias: Boschilia, Régis, Biel e Kaio César (base)

Pontas: Alef Manga, Fabrício Daniel, Warley e William Pottker

Centroavante: Cadorini

O MERCADO DO CORITIBA PARA 2023

REFORÇOS

Ponta: William Pottker (Avaí)

QUEM PODE CHEGAR

Zagueiro: Vitor Mendes (Atlético-MG) e Reynaldo (Goiás)

Lateral-esquerdo: Fernando (Chapecoense) e Victor Luís (Ceará)

Meia: Lima (Ceará)

Ponta: David (Internacional), e Robson (Fortaleza)

Centroavante: Cléber (Ceará), Gabriel Poveda (Sampaio Corrêa), Diego Churín (Atlético-GO), Tomás Molina (LDU-EQU) e Rodrigo Pinho (Benfica)

QUEM SAIU

Zagueiro: Guillermo* e Luciano Castán* (Guarani)

Lateral-esquerdo: Egídio, Rafael Santos (Cruzeiro) e Guilherme Biro (Mirassol)

Lateral-direito: Matheus Alexandre*

Volante: Val (Atlético-GO) e Galarza* (Vasco)

Meia: Thonny Anderson* e Robinho*

Ponta: Hernán Pérez, Pablo García, Neilton* e José Hugo*

Centroavante: Adrían Martínez* e Léo Gamalho*

*Fim de contrato ou fim do empréstimo

QUEM VOLTA DE EMPRÉSTIMO

Lateral-esquerdo: Angelo (Brusque)

Volante: Gustavo Bochecha (Novorizontino)

QUEM PODE SAIR

Volante: Matheus Sales e Gustavo Bochecha (Portuguesa)