Divulgação / Coritiba

O Coritiba recebe o Azuriz neste domingo (29), às 16 horas, no Couto Pereira, em Curitiba. A partida é válida pela 5ª rodada e confronta duas equipes que estão “de olho no Athletico”, o atual líder do Estadual.

A partida será transmitida pelo NSports. Outra opção é a TV Coxa Prime, streaming do próprio Coritiba.

TABELA

O Coritiba está em 2º lugar no Estadual, com 12 pontos em 4 jogos, atrás do Athletico apenas no saldo de gols. Em contrapartida, o time coxa-branca é o único que ainda não sofreu gols na competição. O Azuriz, por outro lado, aparece em 10º lugar, com 3 pontos. E ainda não venceu: soma 3 empates e 1 derrota.

OLHO NO ATHLETICO

Depois do jogo deste domingo, o Coritiba vai enfrentar o Cianorte, em casa, na quinta-feira (2/2) e depois o Athletico, no domingo (5/2) da próxima semana. O clássico pode valer a liderança da competição. “Estamos no começo, temos muito a evoluir, mas tem bastante coisa sendo bem feita”, disse o zagueiro coxa-branca Henrique.

Curiosamente, depois de enfrentar o Coritiba, o próximo adversário do Azuriz é exatamente o Athletico, na próxima quarta-feira (1/2), na Arena da Baixada.

TÉCNICO SUSPENSO

O desfalque do Coritiba para este domingo está fora de campo. O técnico António Oliveira levou três cartões amarelos nas quatro primeiras rodadas do Campeonato Paranaense e por isso vai cumprir suspensão. Assim, a equipe será comandada pelo auxiliar Bruno Lazaroni.

ESCALAÇÃO DO CORITIBA

Até agora, três jogadores do Coritiba atuaram em todas as partidas: o goleiro Gabriel, o zagueiro Chancellor e o atacante Alef Manga. Eles devem ser titulares pela 5ª vez seguida. Chancellor e Alef Manga estão “pendurados”, com dois cartões amarelos cada um. Nas laterais, haverá o retorno dos laterais Natanael e Victor Luis. Willian Farias será mantido como primeiro volante, e Marcelino Moreno deve retornar ao meio-de-campo. O ataque terá Alef Manga, William Pottker e Rodrigo Pinho.

ESCALAÇÃO DO AZURIZ

Depois do Coritiba, o Azuriz vai enfrentar o Athletico. O técnico da equipe de Pato Branco, Tcheco, reclamou da tabela, mas disse que depois disso o time pode deslanchar, já que vai enfrentar adversários de nível mais semelhante ao do Azuriz. “A tabela incomoda, pelo nível dos nossos próximos adversários. Depois do jogo do Athletico, é um campeonato mais do nosso mundo”, disse Tcheco. “Temos condições de buscar pontos na capital, por que não? Depois, vamos fazer mais a nossa competição”. Ele deve manter a base que empatou com o São Joseense (1 a 1), na última rodada.

CORITIBA x AZURIZ

Coritiba: Gabriel; Natanael, Chancellor, Henrique e Victor Luís; Willian Farias (Trindade), Bruno Gomes e Marcelino Moreno; Alef Manga, Rodrigo Pinho e William Pottker. Técnico: Bruno Lazaroni (interino)

Azuriz: Fabrício Santana; Eliandro, Thiago Dombroski, Gabriel Fornari e Carlos Junio; Léo Machado, Eydison, Augusto e Fabrício Oya; Lucas Vieira e Igor Goularte. Técnico: Tcheco

Árbitro: Robinson Babiski

Local: Couto Pereira, em Curitiba, domingo, às 16 horas