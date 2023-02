Treino do Coritiba (Crédito: Divulgação/Coritiba/Gabriel Thá)

O Coritiba recebe o Cianorte no Couto Pereira, hoje às 19h15, pela sexta rodada do Campeonato Paranaense. Os dois times estão separados por três pontos na tabela e tentam permanecer no topo da tabela. Os oito primeiros avançam para as quartas de final. Os confrontos são definidos pela posição final (o 1º enfrenta o 8º, o 2º pega o 7º e assim por diante). Além dessa vantagem, a equipe com melhor campanha (na soma de todas as fases) tem o mando de campo da segunda partida nas quartas, na semi e na final.

O jogo será transmitido por NSports, TV Coxa Prime e OneFootball – todos pagos.

ESCALAÇÃO

O técnico António Oliveira deve manter o rodízio de jogadores. Em entrevista coletiva, o português afirmou que não pretende poupar atletas para o clássico de domingo, contra o Athletico, na Arena da Baixada.

Até agora, após cinco partidas em 2023, só dois jogadores foram titulares em todos os jogos: o ponta Alef Manga e o zagueiro Chancellor. Não será surpresa se os dois começarem no banco, para evitar o desgaste físico excessivo. No entanto, a tendência é que Chancellor seja titular.

As baixas são os volantes Andrey e Junior Urso, em recuperação. O atacante Fabrício Daniel, recuperado de lesão, deve começar no banco. O ponta Warley e o meia Boschilia não foram inscritos no Paranaense. Eles seguem com o futuro indefinido. O zagueiro Jean Pedroso está com a seleção brasileira sub-20.

ADVERSÁRIO

O Cianorte tem ‘reforços europeus’ e vários jogadores conhecidos de Athletico, Coritiba e Paraná – clique aqui para saber mais.

O técnico Alexandre Gallo não conta neste jogo com o volante Natham e o lateral-esquerdo Lucas Franco.

CORITIBA x CIANORTE

Coritiba: Gabriel; Natanael (Nathan Mendes), Chancellor (Marcio Silva), Henrique e Victor Luís (Diego Porfírio); Willian Farias (Trindade); Bruno Gomes, Bernardo, Kaio César (William Pottker) e Marcelino Moreno (Robson); Rodrigo Pinho (Cadorini). Técnico: António Oliveira

Cianorte: Neto, Adriano Jr., Alex Trindade, Igor Morais e Hulk; Renan Areias, Zé Vitor (João Mafra) e Caio Cunha; Luiz Fernando, Raul Mendes e Joanderson. Técnico: Alexandre Gallo

Árbitro: Lucas Paulo Torezin

Local: Couto Pereira, às 19h15

TV: TV Coxa Prime, NSports e OneFootball