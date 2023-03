Couto Pereira (Crédito: Valquir Aureliano)

O Coritiba enfrenta o Criciúma nesta terça-feira (dia 14) às 20 horas, no Couto Pereira, pela segunda fase da Copa do Brasil. A disputa ocorre em jogo único. O mando de campo foi definido em sorteio. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis – sem prorrogação.

O jogo terá transmissão apenas pelo streaming pago Amazon Prime.

COTAS

Quem avançar, estará na terceira fase e recebe uma cota de R$ 2,1 milhões. Os confrontos da terceira fase serão definidos por sorteio. Após eliminar o Humaitá na estreia na edição 2023, o Coritiba já acumula R$ 3,1 milhão em cotas na competição — R$ 1,4 milhão pela primeira fase e R$ 1,7 milhão pela segunda fase.

PREMIAÇÃO DA COPA DO BRASIL 2023

1ª fase: R$ 1,4 milhão (grupo 1), R$ 1,25 milhão (grupo 2) e R$ 750 mil (grupo 3)

2ª fase: R$ 1,7 milhão (grupo 1), R$ 1,4 milhão (grupo 2) e R$ 900 mil (grupo 3)

3ª fase: R$ 2,1 milhões

Oitavas de final: R$ 3,3 milhões

Quartas de final: R$ 4,3 milhões

Semifinal: R$ 9 milhões

Vice-campeão: R$ 30 milhões

Campeão: R$ 70 milhões

Grupo 1: clubes de Série A

Grupo 2: clubes de Série B

Grupo 3: demais clubes

PRESSÃO

O jogo será decisivo para a crise vivida em 2023. O Coritiba acabou eliminado do Campeonato Paranaense nas quartas de final, pelo Cascavel, após derrota por 3 a 1 no Interior e empate em 0 a 0 no Couto Pereira.

O técnico António Oliveira virou o principal alvo de críticas pela falta de poder ofensivo da equipe (só marcou dois gols nos últimos seis jogos do Paranaense) e pela fragilidade defensiva (sofreu seis gols nos últimos três jogos).

ESCALAÇÃO

O técnico António Oliveira vinha usando o esquema tático 4-1-4-1 como base em 2023, com Trindade como único volante. A linha de quatro tinha Alef Manga e Kaio César pelos lados do campo, como extremos, e dois jogadores centralizados (Bruno Gomes e Marcelino Moreno). Também chegou a utilizar o 4-2-3-1, com dois volantes e uma linha de três com dois extremos e um meia ofensivo centralizado.

Na última partida, porém, adotou o 4-4-2, com Robson e Rodrigo Pinho no ataque. E com quatro jogadores em linha no meio-campo (Bruno Gomes e Trindade centralizados, e Alef Manga e Kaio César pelos lados do campo).

Para enfrentar o Criciúma, fica a dúvida qual será o esquema tático. A tendência é o 4-2-3-1, com Robson de meia ofensivo centralizado.

Recém-recuperado, o volante Andrey pode ser a surpresa, mas dificilmente terá condições físicas para 90 minutos. A novidade no banco pode ser o zagueiro Henrique, recuperado de lesão. O volante Junior Urso, lesionado, segue fora.

ADVERSÁRIO

O Criciúma tem um elenco repleto de jogadores conhecidos do futebol paranaense e até mesmo um ex-titular da seleção da Itália. Clique aqui para conhecer mais sobre o adversário.

CORITIBA X CRICIÚMA

Coritiba: Gabriel; Natanael, Kuscevic, Bruno Viana e Victor Luís; Jesús Trindade (Willian Farias) e Bruno Gomes; Kaio César, Robson (Marcelino Moreno) e Alef Manga; Rodrigo Pinho. Técnico: António Oliveira

Criciúma: Gustavo; Claudinho (Cristovam), Rodrigo, Rayan e Hélder Santos; Arilson, Marcelo Hermes, Marcinho e Fellipe Mateus; Fabinho e Éder. Técnico: Claudio Tencati

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Local: Couto Pereira, terça-feira às 20 horas

TV: Amazon Prime