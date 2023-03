O goleiro Gabriel, do Coritiba (foto: Guilherme Griebeler / Coritiba)

O Coritiba enfrenta o FC Cascavel neste sábado (11), em Curitiba, em partida que vale a classificação para as semifinais do Campeonato Paranaense 2023. No jogo de ida, em Cascavel, o time da Capital perdeu por 3 a 1 e, agora, precisa de algo que ainda não fez neste ano dentro do Couto Pereira: vencer por três gols de diferença.

A partida será transmitida pelo NSports e pela TV Coxa Prime, o streaming do Coritiba.

Pelo regulamento, o gol fora de casa não vale como critério de desempate. Assim, o time coxa-branca precisa vencer por 3 gols de saldo. Se vencer por dois gols de vantagem, a decisão da vaga será nos pênaltis. Qualquer outro resultado classifica o FC Cascavel. Quem se classificar enfrenta Operário de Ponta Grossa ou Aruko (Maringá) na semifinal.

“Isso simplifica as coisas. Somos obrigados a ganhar por 3 gols. Não tem conversa, temos que ganhar por 3 gols de diferença. Depende da gente colocar em prática”, disse o goleiro Gabriel, do Coritiba. “Simples, mas não é fácil. Vamos enfrentar um adversário competitivo, aguerrido. Mas estamos em casa”.

MISSÃO INÉDITA

O detalhe é que o Coritiba ainda não venceu por 3 gols de saldo em casa neste ano, sob o comando do técnico António Oliveira. A vitória mais elástica no Couto Pereira foi sobre o Cianorte, por 3 a 1 – contudo, o time coxa-branca só chegou aos gols depois que o adversário teve um jogador expulso.

Neste ano, o Coritiba venceu duas partidas por 3 a 0, mas ambas na casa do adversário. Uma delas foi na 2ª rodada do Estadual, sobre o Foz – que acabou em último lugar no Estadual. A outra foi diante do Humaitá, no Acre, pela primeira fase da Copa do Brasil.

COPA DO BRASIL

Outra coisa em jogo é a presença na Copa do Brasil de 2024. Ao término do Campeonato Paranaense, os cinco primeiros colocados garantem vaga na competição nacional independente do resultado de outras competições. Se não se classificar à semifinal do Estadual, o Coritiba ficaria em 5º lugar (nesse caso, iria à Copa do Brasil) ou em 6º lugar (nesse caso, ficaria de fora).

Atualmente, o Coritiba tem 22 pontos na classificação geral. O Maringá tem 21, e enfrenta o Cianorte neste domingo (12), precisando de uma vitória por 2 gols para ir à semifinal. Caso o Coritiba não vença e o Maringá vença, mas não se classifique, o time coxa-branca ficaria de fora da Copa do Brasil 2024.

ESCALAÇÃO DO CORITIBA

Na atual temporada, o Coritiba quase sempre jogou no 4-1-4-1, com um volante, dois meias centrais, dois extremos e um centroavante. Em condições normais, os escolhidos seriam Jesús Trindade, Bruno Gomes, Marcelino Moreno, Kaio César, Alef Manga e Rodrigo Pinho. Marcelino Moreno poderia até atuar como meia ofensivo, num esquema 4-2-3-1.

Mas, como precisa de gols, António Oliveira não descarta entrar com uma formação teoricamente mais ofensiva. Nesse caso, jogariam um volante de mais marcação (Jesus Trindade), um meia central (Bruno Gomes), dois extremos (Alef Manga e Kaio César), um centroavante (Rodrigo Pinho) e um atacante (Robson) na função de meia-ofensivo centralizado. Nesse caso, Marcelino Moreno seria sacado. No jogo de ida, o gol coxa-branca foi de Robson.

Na parte de trás, haverá duas mudanças. O volante Willian Farias, que sentiu uma lesão no primeiro jogo, dará lugar a Jesus Trindade. E o zagueiro Kuscevic, que cumpriu suspensão em Cascavel, estará de volta. Com isso, Chancellor fica na reserva.

ESCALAÇÂO DO FC CASCAVEL

O técnico Luiz Carlos Cruz tinha uma dúvida para definir o FC Cascavel. O volante Jacy, que saiu machucado no jogo de ida, afirmou que tem condições de ser escalado. Ele afirmou ainda que o time não pode se fiar na vantagem de poder perder por até um gol de diferença. “É um perigo a mais se não souber usar da maneira certa. Nosso time está bem tranquilo com isso”, disse ele. A única mudança deve ser o retorno do lateral-esquerdo César Morais (ex-Paraná), que cumpriu suspensão na última partida.

CORITIBA x FC CASCAVEL

Coritiba: Gabriel; Natanael, Kuscevic, Bruno Viana e Victor Luís; Jesús Trindade, Bruno Gomes e Marcelino Moreno (Robson); Kaio César, Rodrigo Pinho e Alef Manga. Técnico: António Oliveira

FC Cascavel: André Luiz; Libano, Rafael, Willian Gomes e César Moraes; Jacy, Pedro Henrique e Robinho; Wagner, Lucas Coelho e Gaspar. Técnico: Luiz Carlos Cruz

Árbitro: Rodolfo Toski Marques

Local: Estádio Couto Pereira, sábado, às 18 horas