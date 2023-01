Alef Manga (divulgação / Coritiba)

O Coritiba duela contra o Rio Branco neste domingo (22), às 16 horas, no Couto Pereira. A partida é válida pela 3ª rodada do Campeonato Paranaense e, nela, o técnico António Oliveira deverá fazer um novo rodízio na equipe.

A partida será transmitida pelo Nsports, streaming que vai passar todos os jogos do Estadual. Outra opção é a TV Coxa, streaming do próprio Coritiba.

TABELA

No Estadual, o Coritiba soma 6 pontos em 2 jogos. O Rio Branco, por sua vez, não tem nenhum ponto, ainda não fez nenhum gol, tem a pior defesa (6 gols sofridos) e ocupa a lanterna do Campeonato.

RODÍZIO

Dos 26 inscritos no Paranaense, apenas quatro ainda não jogaram. Um deles é o zagueiro Jean Pedroso, que está com a seleção brasileira sub-20, que disputa o Sul-Americano da categoria. Outros três são os goleiros Alex Muralha, Sidnei e Marcão.

Nos dois primeiros jogos, o Coritiba derrotou o Aruko (1 a 0), no Couto Pereira, e o Foz (3 a 0), em Foz do Iguaçu. Entre um jogo e outro, Oliveira mudou seis jogadores na equipe titular. “O objetivo é todos se sentirem importantes e motivados. É pensarem que todos, em qualquer momento, podem receber uma oportunidade. Gosto de ter dois jogadores por posição e acho que, com isso, o clube só sai ganhando”, declarou o treinador, em entrevista coletiva.

ESCALAÇÃO

O desfalque de última hora pode ser o volante Bruno Gomes. Ele está com um problema no cotovelo e deve ser poupado.

Em relação à partida anterior, devem ser mantidos o goleiro Gabriel, o zagueiro Chancellor, o volante Bernardo e os atacantes Alef Manga e Rodrigo Pinho. Nas laterais, os favoritos da vez são Natanael (que foi titular contra o Aruko) e Diego Porfírio (ainda não foi titular). Márcio Silva deve retornar à zaga. Como primeiro volante, Willian Farias e Jesus Trindade disputam vaga. Marcelino Moreno pode ganhar sua primeira chance com titular no meio. E William Pottker deve ganhar nova oportunidade.

ESCALAÇÃO DO RIO BRANCO

Após duas derrotas em dois jogos, o Rio Branco ocupa a lanterna do Estadual. Para este domingo, o time não terá o zagueiro Fandinho, que foi expulso diante do Maringá. O técnico Norberto Lemos pode até trocar o esquema tático. Nos dois primeiros jogos, o time de Paranaguá atuou com três zagueiros. Desta vez, pode entrar num 4-3-3, com a entrada de Lula no meio-de-campo.

CORITIBA x RIO BRANCO

Coritiba: Gabriel; Natanael, Chancellor, Márcio Silva e Diego Porfirio; Trindade (Willian Farias), Bernardo e Marcelino Moreno; Alef Manga, Rodrigo Pinho e William Pottker. Técnico: António Oliveira

Patrick Ritter; João Amilton, Renato Oliveira, Tocantins e Da Silva; Marcão, Lula e Renan Oliveira; Igor Cordeiro, Jobson e Cebolinha. Técnico: Norberto Lemos

Árbitro: Rodolpho Toski Marques

Local: Couto Pereira, em Curitiba, domingo, às 18h30