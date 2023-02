Kuscevic com a camisa do Coritiba (foto: Rafael Ianoski)

O Coritiba enfrenta o São Joseense neste domingo (12), às 18h30, no Couto Pereira, em Curitiba. A partida é válida pela 9ª rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense. O time coxa-branca pode ter um reforço de última hora para a partida.

A partida será transmitida pelo streaming NSports e pela TV Coxa Prime.

TABELA

O Coritiba ocupa a deve posição do Estadual, com 17 pontos. A equipe tem uma partida a menos que os demais adversários – o jogo contra o Foz, pela 8ª rodada, foi transferido para o dia 19. O São Joseense está em 8º, com 8 pontos. Os oito melhores da primeira fase estão garantidos nas quartas de final da competição.

REFORÇO

O Coritiba poderá ter a estreia do zagueiro chileno Kuscevic, que veio do Palmeiras. O nome do jogador entrou nesta sexta-feira (10) no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. E também entrou na lista da Federação Paranaense de Futebol (FPF), no último dia possível de inscrições para o Estadual.

“Estou muito empolgado para vestir esta camisa. Quero ajudar meus companheiros com muita raça, força e intensidade em todos os momentos”, disse o zagueiro, de 1,85m, ao site oficial do clube. O jogador possui passagem pela base do Real Madrid e se profissionalizou na Universidad Católica, do Chile, em 2016. Nas últimas três temporadas, estava no Palmeiras. Além disso, possui passagens pela seleção do Chile.

ZAGA

A estreia do Kuscevic viria num momento providencial. Entre os zagueiros que já atuaram no Estadual, o Coritiba tem apenas um disponível: Jhon Chancellor. As outras opções estão fora de combate. Henrique sentiu uma lesão muscular. Márcio Silva está suspenso, por ter sido expulso no Atletiba do último domingo (5). Apenas os três atuaram até agora no ano. Outro zagueiro do elenco, Jean Pedroso, está com a seleção brasileira sub-20 na Colômbia. O elenco conta com Thalisson Gabriel e Bruno Viana, que ainda não estrearam pela equipe.

DESAFALQUES

Além dos zagueiros, outros desfalques são os atacantes Alef Manga, Fabrício Daniel e Kaio. Os dois primeiros foram expulsos na confusão diante do Athletico. Kaio, por sua vez, levou o terceiro cartão amarelo no clássico. Os cinco jogadores do Furacão que também foram expulsos na briga no Atletiba cumpriram suspensão no meio da semana, quando o time derrotou o Cianorte por 1 a 0. Outro desfalque coxa-branca, mas no banco de reservas, é o técnico António Oliveira, que também foi expulso no clássico. O auxiliar Bruno Lazaroni vai comandar o time na casamata.

ESCALAÇÃO DO CORITIBA

Kuscevic deve fazer dupla de zaga com Chancellor. O meio-de-campo pode ter Willian Farias (Jesús Trindade), Bruno Gomes e Marcelino Moreno. Sem Alef Manga e Kaio, a tendência é que o técnico António Oliveira escale William Pottker e Robson como extremos.

ESCALAÇÃO DO SÃO JOSEENSE

Para o técnico Zé Roberto, do São Joseense, o time poderia estar numa colocação melhor no Paranaense. “A equipe vem se comportando bem desde o início. Mas, principalmente no final, a gente vem sofrendo revezes”, disse o treinador. “Nosso primeiro objetivo é a permanência (na primeira divisão), depois vamos ver se buscamos algo a mais, como a classificação”. O desfalque é o volante Carlos Alberto, que está suspenso.

CORITIBA x SÃO JOSEENSE

Coritiba: Gabriel; Natanael, Chancellor, Kuscevic e Victor Luís; Willian Farias (Jesus Trindade), Bruno Gomes e Marcelino Moreno; William Pottker, Rodrigo Pinho e Robson. Técnico: Bruno Lazaroni (interino)

São Joseense: Gabriel Leite; Doka, Renato Ferraz, Carlão e Anderson Tanque; Willyan Soto, Juliano Fabro, Thiago Primão e Gabriel Pereira; Arthur Bessa e Marcos Paulo. Técnico: Zé Roberto

Árbitro: Gustavo Nogas

Local: Couto Pereira, em Curitiba, domingo, às 18h30