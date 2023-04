Luiz Amadeu Felipe / Mais Futuro Previdência Digital

Foi lançado na segunda-feira (24) o livro ‘O Legado do Cara da Previdência’, de autoria de Renato Follador Junior, especialista em previdência e ex-presidente do Coritiba. O evento foi no Estádio Couto Pereira e homenageou o legado deixado por Follador, que morreu em julho de 2021, vítima de Covid-19, enquanto era presidente do clube paranaense.

Renato Follador Junior teve um programa diário na CBN Curitiba por 15 anos, totalizando mais de 2.000 programas escritos. Segundo amigos, era comum ele estar em companhia de amigos, ausentar-se por alguns minutos e em seguida voltar com o programa do dia seguinte já escrito.

Para manter vivo o legado de Follador, o Fundo de Previdência Mais Futuro, fundado e presidido por ele durante muitos anos, decidiu homenageá-lo lançando um livro com 365 programas selecionados dentre os 2.132 que foram escritos.

O Estádio Couto Pereira foi escolhido para o lançamento do livro como forma de homenagear a cidade de Curitiba, onde Renato viveu e trabalhou por muitos anos. A cidade é conhecida por sua forte cultura e tradição em literatura.