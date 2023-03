Goleiro André Luiz comemora: arqueiro fez uma série de defesas na partida e foi o herói da classificação da Serpente. Foto: Robson Mafra

O Coritiba está eliminado do Campeonato Paranaense. E a eliminação coxa-branca ocorreu, em grande medida, graças à atuação brilhante do goleiro André Luiz, do FC Cascavel, que fez uma série de defesas difíceis na partida deste sábado (11 de março), no Couto Pereira, para garantir o empate em 0 a 0 e a classificação do time do oeste paranaense (que havia vencido a partida de ida das quartas de final por 3 a 1).

Ainda no gramado do estádio no Alto da Glória, André Luiz conversou com a equipe da NSports, plataforma responsável pela transmissão das partidas do Campeonato Paranaense, e celebrou o desempenho no Couto Pereira, que ele próprio classificou como a melhor partida de sua carreira. Com 26 anos de idade, o arqueiro já rodou por algumas equipes no futebol paranaense, como Toledo, Operário e São Joseense, antes de chegar no FC Cascavel em 2022. Na atual temporada, já é um dos principais destaques, uma das maiores sensações do campeonato estadual.

“Graças a Deus hoje consegui ajudar a equipe da melhor maneira possível. Acredito que seja das melhores partidas que fiz na minha carreira, por tudo que envolve esse jogo, a gente precisando segurar o resultado. Acho que foi a melhor partida que eu fiz e só tenho a agradecer a Deus, ao Giba, que é o nosso preparador de goleiros e que sempre fala ‘mente forte, corpo forte’. Hoje deu resultado”, comemorou o goleiro.

Questionado ainda sobre qual teria sido a defesa mais difícil entre as tantas que fez no jogo, André Luiz destacou um dos últimos lances do jogo, aos 52 minutos da segunda etapa, quando Liziero chutou de fora da área e a bola ainda desviou na defesa no meio do caminho, obrigando uma defesa muito difícil.

“A defesa mais difícil foi a última. O cara bateu, a bola desviou e foi no contrapé. Mas graças a Deus fui bem o jogo todo. Enfrentar o Coritiba aqui é muito difícil, a torcida apoia, é uma torcida que admiro muito. Mas corremos atrás, um ajudou o outro. Fizemos grandes jogos nas quatro últimas partidas e isso dá uma moral, uma confiança a mais para a semifinal”, destacou.