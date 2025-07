Josué, meia do Coritiba, teria sido agredido por um segurança do Athletico na Arena da Baixada (Foto:

O Atletiba do último sábado (28 de junho) pode ter registrado um caso de agressão de um profissional do Athletico contra um jogador do Coritiba. O episódio é narrado no relatório do jogo, assinado pelo delegado da partida, Eduardo Senna. O documento foi divulgado pela CBF em seu site oficial.

No documento, Senna relata, primeiramente, que os dois times atrasaram por alguns minutos na volta para o segundo tempo. Em seguida, comunica que “houve um arremesso de um (1) copo plástico descartável, desferido pela torcida do Athletico”, mas que caiu no solo, fora do gramado e do campo de jogo, sem atingir ninguém; e também que no segundo tempo do Atletiba e após o término da partida “houve arremessos de copos plásticos descartáveis, desferidos por ambas as torcidas, em direção as arquibancadas e ao gramado, fora do campo de jogo.”

Por fim, vem a informação de que um diretor do Coritiba, Rafael Zucon, teria informado que na descida para os vestiários um segurança não identificado do Athletico teria desferido uma agressão contra um jogador coxa-branca. A vítima teria sido o meia Josué, jogador português e camisa 10 do Coxa. “O referido atleta não necessitou de atendimento médico no local”, informa ainda o documento.

No Instagram, a página “Meu Coritiba” divulgou um vídeo que mostraria o momento da agressão. Nas imagens, é possível ver que um segurança empurra o atleta coxa-branca, enquanto ele descia para os vestiários, e depois ainda ameaça ou tenta chutá-lo. Outros atletas do alviverde reagem imediatamente.