A convocação da Venezuela (Crédito: Divulgação/SeleVinoTinto)

Os zagueiros Kuscevic e Chancellor foram convocados para jogar na próxima Data Fifa. Kusevic, 26 anos, foi chamado pelo técnico Eduardo Berizzo para defender o Chile no amistoso contra o Paraguai, em 27 de março. Chancellor, 31 anos, está na lista de relacionados do técnico Fernando Batista para jogos contra a Arábia Saudita, em 24 de março, e contra o Uzbequistão, em 28 de março.

Convocação do Chile (Crédito: Divulgação/LaRoja.cl)

As convocações pouco atrapalham os planos do técnico António Oliveira, já que o Coritiba não tem competições oficiais em março. O time volta a jogar em 11, 12 ou 13 de abril, pela terceira fase da Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro só começa em 15 de abril.

O clube paranaense tenta agendar amistosos nesse período de quase um mês de inatividade. Eliminados do Paulistão, como Corinthians, Santos e São Paulo, podem ser adversários para essas partidas preparatórias.

Comprado por R$ 5 milhões pelo Coritiba, Kuscevic virou titular desde que chegou, somando seis jogos. Já Chancellor foi titular no segundo turno do Brasileirão 2023 e perdeu a posição após a contratação da dupla Kusevic e Bruno Viana.

Chancellor soma 31 jogos e três gols pela seleção venezuelana. Atuou em 16 das 18 rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

Kusevic tem sete jogos pela seleção chile, quatro deles disputados em 2022. Ele foi titular em dois jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo (Uruguai e Bolívia) e em amistosos contra Gana, Coreia do Sul, El Salvador e México.