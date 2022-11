Coritiba x Flamengo (Crédito: Valquir Aureliano)

Alef Manga comemora gol do Coritiba sobre o Flamengo (Crédito: Valquir Aureliano)

Com o placar, o Coritiba está matematicamente livre do rebaixamento, com duas rodadas de antecedência, já que abriu sete pontos de distância para a zona de descenso do Brasileirão.

Nas duas últimas rodadas, o time paranaense vai enfrentar Corinthians (no Couto) e Cuiabá (fora). E pode buscar uma vaga na Copa Sul-Americana 2023.

O Flamengo já tem vaga garantida na Copa Libertadores de 2023 por ser o atual campeão da competição continental.

DUPLA DECIDE

Na vitória contra o Juventude, na última quarta-feira (dia 2), o Coritiba venceu com assistência do ponta Alef Manga e gol do meia Régis. Nesse domingo, Régis sofreu o pênalti e Alef Manga converteu. Manga é o vice-artilheiro do Coritiba em 2022, com 14 gols em 52 jogos, atrás do centroavante Léo Gamalho (16 gols em 41 jogos).

TÉCNICO

Desde a chegada do técnico Guto Ferreira, o Coritiba somou 6 vitórias, 1 empate e 7 derrotas.

RECORDE DE PÚBLICO

A partida marcou o recorde de público do Coritiba em 2022, com 32.021 pagantes no Couto Pereira. Antes, a maior marca era contra o Maringá, na final do Campeonato Paranaense – 27.655.

ESCALAÇÕES

No Coritiba, as baixas eram o ponta Warley (suspenso) e o volante Andrey (lesão), que já não vinham atuando. O técnico Guto Ferreira repetiu a escalação da vitória sobre o Juventude, mas mudou o esquema tático. Antes, ele vinha usando o 4-2-3-1, com o volante Galarza improvisado como meia-ponta (extremo). Dessa vez, adotou o 4-1-4-1, com Robinho (direita) e Alef Manga (esquerda) como extremos (meia-ponta). A linha de quatro também tinha Bruno Gomes e Galarza centralizados. Jesús Trindade era o único volante. Por opção do treinador, o centroavante Adrián Martínez não ficou nem no banco. Ex-titulares, começaram como suplentes o meia Boschilia, o volante Willian Farias e o centroavante Léo Gamalho. Cumprindo tabela, o Flamengo veio com um time inteiro de reservas.

O 4-1-4-1 usado pelo Coritiba no primeiro tempo (Crédito: Reprodução/Sofascore)

PRIMEIRO TEMPO

No primeiro tempo, o Coritiba ficou recuado e teve dificuldades para avançar. O Flamengo teve o controle do meio-campo, 66% de posse de bola e atacou mais. No entanto, os dois times não conseguiram criar chances reais. O time carioca levou algum perigo em jogadas de Marinho, pela ponta direita, e o Coxa incomodou em duas arrancadas de Alef Manga, pela esquerda.

SEGUNDO TEMPO

No intervalo, saiu Galarza e entrou o ponta Fabrício Daniel. O Coritiba mudou para o 4-2-3-1, com Alef Manga (esquerda), Fabrício Daniel (direita) e Robinho (centro) na linha de três. Aos 4 minutos, Robinho saiu lesionado. Entrou o meia Régis. O jogo seguiu equilibrado, com poucos ataques dos dois lados. Aos 10, Régis foi derrubado na área por Diego. O árbitro foi chamado pelo VAR, verificou e marcou pênalti. Alef Manga cobrou e converteu: 1 a 0. O jogo ficou trucando depois disso, praticamente sem jogadas ofensivas. Aos 26, saiu Cadorini e entrou o centroavante Léo Gamalho. Aos 42, saíram Bruno Gomes e Alef Manga. E entraram o volante Willian Farias, recuperado de lesão, e o lateral Egídio, que ficou improvisado na meia-ponta.

ESTATÍSTICAS

No total dos 90 minutos, o Coritiba somou 33% de posse de bola, 9 finalizações (4 certas), 13 faltas cometidas e 71% de precisão nos passes. O Flamengo teve 13 finalizações (1 certa), 9 faltas cometidas e 88% de precisão nos passes. Os dados são do Sofascore.

CORITIBA 1×0 FLAMENGO

Coritiba: Gabriel; Natanael, Castán, Chancellor e Rafael Santos; Jesús Trindade; Bruno Gomes (Willian Farias), Galarza (Fabrício Daniel), Robinho (Régis) e Alef Manga (Egídio); Cadorini (Léo Gamalho). Técnico: Guto Ferreira

Flamengo: Hugo; Matheuzinho (Rodnei), Fabrício Bruno (Matheus Gonçalves), Pablo e Ayrton Lucas; Diego (Mateusão), João Gomes e Vidal (Erick Pulgar); Marinho, Everton Cebolinha e Matheus França. Técnico: Dorival Júnior

Gols: Alef Manga (12-2º)

Cartões amarelos: Galarza, Cadorini, Régis, Léo Gamalho, Alef Manga (C). João Gomes, Matheus França, Marinho (F).

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Público: 32.021 pagantes

Local: Couto Pereira

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

16 – Matheuzinho cruza. Pablo cabeceia perto.

17 – Marinho chuta de fora da área. Gabriel espalma para escanteio.

27 – Rafael Santos cruza. Cadorini desvia de cabeça. Robinho domina na área e cruza forte. O goleiro tira.

37 – Alef Manga dispara do círculo central, invade a área e chuta cruzado. O goleiro espalma.

38 – Robinho cruza da direita. Chancellor cabeceia fraco. O goleiro segura.

45 – Falta de média distância. Jesús Trindade cobra no alto. O goleiro espalma.

Segundo tempo

10 – Gol do Coritiba. Pênalti de Diego em Régis. Alef Manga cobra à direita do goleiro, que não alcança.

31 – Falta na esquerda. Em vez de cruzar, Jesús Trindade tenta direto, rasteiro. A bola vai na rede, pelo lado de fora.