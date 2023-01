Kaio César , ao centro, disputa lance no treino do Coritiba (Crédito: Divulgação/Coritiba/Gabriel Thá)

O Coritiba começa 2023 com um elenco de 31 jogadores. A estreia na temporada está marcada para dia 15 de janeiro, no Couto Pereira, às 16h, quando joga pela primeira rodada do Campeonato Paranaense contra a equipe do Aruko.

O técnico António Oliveira começa o ano com um elenco om 31 jogadores. São quatro reforços até o momento: o ponta William Pottker (ex-Avaí), o centroavante Rodrigo Pinho (ex-Benfica), o volante/meia Júnior Urso (ex-Orlando-EUA) e o lateral-esquerdo Victor Luís (ex-Ceará). O único que ainda não foi confirmado pelo clube é Victor Luís.

Quatro destaques das categorias de base foram promovidos para a equipe profissional: o goleiro Sidnei, o zagueiro Jean Pedroso, o volante Giovane Meurer e o ponta Kaio Cesar.

PREPARAÇÃO

A pré-temporada 2023 começou há três semanas. Durante o período, foram realizadas avaliações clínicas, fisiológicas e funcionais, além de exames cardiológicos e oftalmológicos. A comissão técnica já iniciou os treinamentos físicos, técnicos e táticos com todo elenco.

COMISSÃO TÉCNICA

Antônio Oliveira trouxe como auxiliares: Bernardo Franco, Bruno Lazaroni e Diego Favarin, além do analista de desempenho Felipe Zilio. E Higor Felliny, preparador de goleiros da equipe sub-20, passou a integrar permanentemente a comissão técnica profissional, auxiliando o preparador Fernando Correa.

O ELENCO DO CORITIBA PARA 2023

Goleiros: Gabriel, Alex Muralha e Sidnei (base)

Laterais: Natanael, Nathan Mendes, Victor Luís, Angelo e Diego Porfírio

Zagueiros: Henrique, Chancellor, Marcio Silva e Jean Pedroso (base)

Volantes: Andrey, Jesús Trindade, Juan Díaz, Willian Farias, Bruno Gomes, Bernardo, Maicky (base) e Geovane Meurer (base)

Volante/meia: Junior Urso

Meias: Boschilia, Régis e Biel

Pontas: William Pottker, Alef Manga, Fabrício Daniel, Warley e Kaio César (base)

Centroavantes: Rodrigo Pinho e Cadorini

O MERCADO DO CORITIBA PARA 2023

REFORÇOS

Lateral-esquerdo: Victor Luís (Ceará)

Volante/meia: Júnior Urso (Orlando City-EUA)

Ponta: William Pottker (Avaí)

Centroavante: Rodrigo Pinho (Benfica)

QUEM PODE CHEGAR

Lateral-esquerdo: Cristián Borja (Braga-POR) e Fernando (Chapecoense)

Volante: Raniele (Avaí)

Meia: Jarlan Barrera (Atlético Nacional)

Ponta: David (Internacional) e Robson (Fortaleza)

Centroavante: Cléber (Ceará), Gabriel Poveda (Sampaio Corrêa), Diego Churín (Atlético-GO), Tomás Molina (LDU-EQU) e Iván Morales (Cruz Azul-MEX)

QUEM SAIU

Zagueiro: Guillermo* e Luciano Castán* (Guarani)

Lateral-esquerdo: Egídio, Rafael Santos (Cruzeiro) e Guilherme Biro (Mirassol)

Lateral-direito: Matheus Alexandre*

Volante: Val (Marítimo-POR), Galarza* (Vasco), Matheus Sales e Gustavo Bochecha (Portuguesa)

Meia: Thonny Anderson* e Robinho*

Ponta: Hernán Pérez, Pablo García, Neilton* e José Hugo (Azuriz)*

Centroavante: Adrían Martínez (Instituto-ARG)* e Léo Gamalho (Vitória)*

*Fim de contrato ou fim do empréstimo

QUEM VOLTA DE EMPRÉSTIMO

Lateral-esquerdo: Angelo (Brusque)

QUEM PODE SAIR

Goleiro: Gabriel (Grêmio)

Lateral-direito: Natanael (Botafogo) e Nathan Mendes (Vasco)

Volante: Bernardo (Avaí)