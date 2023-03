Alef Manga: quatro gols de pênalti em 2023 (Crédito: Valquir Aureliano)

O Coritiba marcou a maioria dos seus gols na temporada 2023 em jogadas de bola parada. Dos 17 gols nas 13 partidas do ano, nove tiveram origem em pênaltis, escanteios e faltas. O número corresponde a 53% do total.

Foram quatro gols de pênalti em 2023, todos convertidos pelo ponta Alef Manga. Duas dessas penalidades foram sofridas pelo mesmo jogador. Outras duas foram em faltas dentro da área no volante Bruno Gomes e no centroavante Rodrigo Pinho.

O time do técnico António Oliveira também marcou dois gols com origem em escanteio, ambos cobrados pelo volante Jesús Trindade.

As cobranças de falta proporcionaram três gols. Um deles foi em arremate direto para o gol do lateral-esquerdo Victor Luís, no empate em 2 a 2 com o Azuriz. Outros dois foram em cobranças de Victor Luís e de Bruno Gomes que obrigaram goleiros a rebotes e que terminaram em gols.

GOLS DE BOLA PARADA

4 de pênalti

2 após escanteios

2 em rebotes do goleiro após cobrança de falta

1 falta direta

BOLA ROLANDO

7 chute de dentro da área

1 chute de fora da área

ORIGEM

Dos oito gols em jogadas de ‘bola rolando’, dois tiveram como origem passes do ponta Robson. O ponta Alef Manga também criou as jogadas de dois gols, um com um passe e outro com um cruzamento rasteiro. Os outros quatro gols sem depender de bola parada tiveram como origem jogadas do lateral Natanael (cruzamento), do ponta William Pottker (passe), do volante Bruno Gomes (passe) e do centroavante Rodrigo Pinho (jogada individual).

BRASILEIRÃO 2022

No Brasileirão 2022, o Coritiba marcou 28% dos seus gols em jogadas de bola parada. Dos 39 gols da equipe em 38 rodadas, sete foram em faltas e escanteios. E quatro em pênaltis.

OS GOLS DO CORITIBA EM 2023

1×0 ARUKO

Gol: Alef Manga

Finalização: chute dentro da área

Origem: após escanteio de Trindade e desvio de Robson

3×0 FOZ

Gol: Alef Manga

Finalização: pênalti

Origem: sofrido por Rodrigo Pinho

Gol: Rodrigo Pinho

Finalização: chute de fora da área

Origem: jogada individual

Gol: Chancellor

Finalização: cabeça

Origem: escanteio de Trindade

1×0 RIO BRANCO

Gol: Rodrigo Pinho

Finalização: chute dentro da área

Origem: cruzamento de Natanael

1×0 MARINGÁ

Gol: Alef Manga

Finalização: pênalti

Origem: sofrido por Bruno Gomes

2×2 AZURIZ

Gol: Victor Luís

Finalização: falta direta

Origem: falta

Gol: Kaio César

Finalização: chute dentro da área

Origem: rebote após falta cobrada por Victor Luís

3×1 CIANORTE

Gol: Rodrigo Pinho

Finalização: chute dentro da área

Origem: passe de Robson

Gol: Rodrigo Pinho

Finalização: chute dentro da área

Origem: cruzamento rasteiro de Alef Manga

Gol: Alef Manga

Finalização: pênalti

Origem: sofrido por Alef Manga

1×1 ATHLETICO

Gol: Kaio César

Finalização: chute dentro da área

Origem: passe de Bruno Gomes

1×0 LONDRINA

Gol: Rodrigo Pinho

Finalização: chute dentro da área

Origem: passe de Robson

3×0 HUMAITÁ

Gol: Alef Manga

Finalização: pênalti

Origem: sofrido por Alef Manga

Gol: Kaio César

Finalização: chute dentro da área

Origem: passe de Alef Manga

Gol: Robson

Finalização: chute dentro da área

Origem: passe de William Pottker

1×3 CASCAVEL

Gol: Robson

Finalização: chute dentro da área

Origem: rebote após falta cobrada por Bruno Gomes