Jogadores do Coritiba comemoram gol sobre o São José (Crédito: Divulgação/Coritiba)

O Coritiba estreou com vitória por 2 a 0 sobre o São José-RS nessa terça-feira (dia 3) na Copa São Paulo de Juniores. O jogo, válido pela primeira rodada do Grupo 16, foi em Guarulhos. O gol foi do atacante Marcos Sátiro. Na próxima rodada, o time paranaense enfrenta o Guarulhos, na sexta-feira às 15h15. Na última rodada, pega o Flamengo-SP, na segunda-feira às 13 horas. Os dois primeiros colocados avançam para a próxima fase.

O jogo foi transmitido ao vivo pelo Youtube do Paulistão – clique aqui para ver.

GRUPO 16

Sede em Guarulhos

Coritiba x São José-RS — 3 de janeiro (terça) 15h15

Guarulhos x Coritiba — 6 de janeiro (sexta) 15h15

Flamengo-SP x Coritiba — 9 de janeiro (segunda) 13h

Sob o comando do técnico Thiago Kosloski, o Coritiba começou o jogo com Pedro Morisco; Diogo, Leonardo, Alec, Henrique, João Vitor, Jean Gabriel, Pedro Arthur, Lucas Ronier, Marcos Sátiro e Ruan Assis.

Os dois times sofreram com o gramado irregular e o jogo ficou truncado no primeiro tempo. O Coritiba foi melhor e abriu o placar aos 32, em bela jogada individual de Marcos Sátiro: ele recebeu na entrada da área, girou sobre um defensor, driblou outro e chutou no canto. Clique aqui para assistir ao gol, no Twitter.

No segundo tempo, entraram Pedro Peres, Douglas e Kaue. O Coritiba seguiu melhor e conseguiu penalidade aos 20 minutos, após boa jogada de Marcos Sátiro. Jean Gabriel foi derrubado na área. Pedro Arthur cobrou e converteu: 2 a 0. Aos 27, Pedro Peres foi expulso e deixou o Coxa com um jogador a menos. Aos 30, entraram o volante Geovane Meurer e o atacante Eberth. O time paranaense conseguiu segurar a vantagem nos minutos finais.