Couto Pereira cheio para jogo com o São Joseense: torcida fez a parte dela, segundo a Império (Crédito: Valquir Aureliano)

A torcida organizada Império Alviverde divulgou nota oficial nesse domingo (dia 12) criticando a diretoria e o departamento de futebol do Coritiba em 2023. O time foi eliminado do Campeonato Paranaense no sábado.

Veja o texto da Império, na íntegra:

“A vergonhosa eliminação nas quartas de final do campeonato paranaense para um time da série D, quase nos impedindo de participar da Copa do Brasil em 2024, é o resultado de um trabalho que claramente não vem dando certo.

No ano de maior investimento no futebol da história do Coritiba, o que vem sendo apresentado dentro de campo demonstra que os rumos do departamento de futebol precisam de uma correção urgente.

Em três meses, após a troca da comissão técnica e contratações caras, muitas delas questionáveis, temos um time sem qualquer padrão de jogo. Não existe entrosamento, padrão tático, jogadas ensaiadas; o que temos hoje é um amontoado de jogadores, com falhas infantis e recorrentes, chegando ao cúmulo de tomarmos seis gols em dois jogos. António Oliveira simplesmente não mostrou a que veio, e teve todas as condições pra isso.

Os anos passam e os erros seguem os mesmos. Se o paranaense era um período de testes, não testamos o suficiente, sobretudo no que diz respeito aos jogadores da base. Saímos do campeonato sem um time. Com todas as contratações, nosso jogador mais promissor é Kaio César, que nos custou zero reais. Não é possível tamanho investimento sendo capitaneado por um departamento de futebol amador.

ACORDEM, DIRETORIA! Não podemos iniciar a série A mais difícil dos últimos tempos com 11 perdidos dentro de campo, que só sabem jogar bola pra área.

Novamente: o Coritiba chamou e a torcida atendeu! 40 mil sócios, excelente média de público, todo jogo um show na arquibancada. Essa diretoria tem todas as condições de trabalho ao seu dispor, ESTÁ NA HORA DE MOSTRAR RESULTADOS! Chega dos discursos de sempre e de distrações com temas que não são importantes, pois na hora que toda torcida Coxa Branca precisa de uma satisfação, ninguém aparece!

Temos um jogo importantíssimo e decisivo nesta terça-feira. Como sempre, estaremos na arquibancada fazendo a nossa parte e apoiando os 90 minutos. Mas não aceitaremos mais passividade dentro de fora das 4 linhas.

HONREM AS NOSSAS CORES, RESPEITEM A NOSSA TRADIÇÃO!”