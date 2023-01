Torcedora do Coritiba no Couto Pereira (Crédito: Arquivo Bem Paraná/Valquir Aureliano)

O Coritiba estreia neste domingo (14 de janeiro) no Campeonato Paranaense e a partida contra o Aruko, que será disputada a partir das 16 horas no Couto Pereira, terá uma atmosfera diferente. É que apenas o público feminino e crianças de até 12 anos poderão acompanhar a partida das arquibancadas.

Antes, o Coritiba teria de jogar a primeira partida de 2023 com os portões fechados, por conta de acontecimentos registrados no primeiro Atletiba de 2022. O clube, porém, pediu para que o Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR) convertesse a penalidade, garantindo que mulheres e crianças pudessem acessar o estádio de forma gratuita, apenas com a doação de 1kg de alimento para instituições a serem definidas.

Para os homens e aquelas pessoas que não puderem ir até o estádio, a partida terá transmissão pela NSports, OneFootball e TV Coxa Prime — todos pagos.

26 atletas inscritos e reforços regularizados

O Coritiba já inscreveu 26 jogadores para a primeira rodada do Campeonato Paranaense, sendo que a lista publicada no site da Federação Paranaense de Futebol (FPF) traz ainda todos os reforços anunciados pelo clube até aqui: o lateral-esquerdo Victor Luís, o volante Júnior Urso, o meia Marcelino Moreno, os atacantes William Pottker, Robson e Rodrigo Pinho. Até 35 atletas podem ser inscrições e cada equipe pode fazer até cinco trocas, sendo que as inscrições encerram em 10 de fevereiro.

Com isso, o torcedor já pode ter a oportunidade de ver amanhã em campo várias das novidades do Coxa para 2023. Durante a semana, o time titular do Coxa nos treinamentos tinha o seguinte time: Gabriel, Natanael, Chancellor, Márcio Silva e Victor Luis; Willian Farias, Bruno Gomes e Junior Urso; William Pottker, Fabrício Daniel e Alef Manga.