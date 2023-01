Torcedora do Coritiba no Couto Pereira (Crédito: Arquivo Bem Paraná/Valquir Aureliano)

O jogo deste domingo (15), estreia do Coritiba no Campeonato Paranaense, terá a presença de público exclusivamente feminino e de crianças, até 12 anos, e a entrada será 1kg de alimento.

O Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR) acatou o pedido do Coritiba para a conversão da penalidade imposta em referência aos acontecimentos do primeiro Atletiba de 2022. O Tribunal Pleno do órgão aceitou a requisição e reverteu a pena da partida diante do Aruko, que inicialmente seria com portões fechados.

Desta forma, mulheres e crianças terão acesso ao Couto Pereira de forma gratuita, apenas com a doação de 1kg de alimento para instituições a serem definidas.

“Com esta decisão inédita no futebol brasileiro, o TJD-PR manifestou a expectativa de que a resolução possa repercutir e ganhar adeptos em outros estados”, informou o site oficial do Coritiba.

Para garantir presença na partida, no dia 15 de janeiro, às 16h, as mulheres sócias devem fazer check in a partir de amanhã (13), às 10h e as não-sócias devem preencher o formulário, inclusive para crianças a partir de 7 anos.

CORITIBA X ARUKO

Data: 15.01.23

Local: Estádio Couto Pereira

Horário: 16h

Público: mulheres e crianças até 12 anos completos

Acesso: Cadeiras Mauá, portões 5 e 6. Renato Follador, portão 3.

Para sócias: check in a partir do dia 13.01 (sexta-feira), 10h.

Não Sócias: preencher formulário aqui.

Crianças até 6 anos não precisam de cadastro. De 7 a 12, com cadastro.

Entrada: sócias, 1kg de alimento e carteirinha. Não sócios, 1kg de alimento e QR Code.