Gabriel Bessan assina contrato com o Coritiba (Crédito: Divulgação)

O lateral-direito Gabriel Bessan, 17 anos, está de clube novo. Nesta sexta-feira (17), o jogador assinou contrato com o Coritiba para o restante da temporada com a equipe Sub-20, estabelecendo vínculo de um ano e meio com o clube.

“Sou muito grato ao Coritiba por abrir as portas para mim e me dar esta oportunidade. Fui muito bem-recebido aqui por todos e já me sinto parte do clube. Quero agarrar essa chance com unhas e dentes. Garanto que vou dar o melhor de mim em cada jogo para retribuir a confiança que depositaram em mim e dar alegrias a essa torcida maravilhosa”, disse o defensor.

Bessan chega para reforçar o Coxa nas próximas duas competições do time em 2023. Após a eliminação na terceira fase da Copa São Paulo, a equipe vai disputar o Campeonato Paranaense e a Copa do Brasil Sub-20. O Estadual da categoria tem previsão para ser iniciado em abril.

“Vou aproveitar o restante deste mês para pegar ritmo e me entrosar com meus novos companheiros, pois quero me adaptar ao estilo de jogo o mais rápido possível para realizar minha estreia. Sei que temos um grupo muito qualificado e capaz de fazer grandes campanhas, então vamos disputar os campeonatos com esse objetivo”, acrescentou.

Nascido em São José do Rio Preto, Bessan começou a carreira no América-SP e, depois, se transferiu para a base do São Paulo e chegou a treinar entre os profissionais do Tricolor. Já em 2021, defendeu o elenco Sub-16 do Athletico Paranaense.

No ano passado, o lateral retornou ao interior de São Paulo para jogar pelo time pelo time Sub-17 do Mirassol. Ele disputou o Campeonato Paulista da categoria e participou de 15 partidas com a equipe, sendo 13 delas como titular