Deivid em treino do Coritiba, em 2013 (Crédito: Valquir Aureliano)

O ex-atacante Deivid, que defendeu o Coritiba de 2012 a 2014, agora se aventura numa nova modalidade esportiva. Aos 43 anos, ele esteve presente na disputa do Campeonato Brasileiro de Poker, organizado pelo BSOP [Brazilian Series of Poker], disputado nas mesas do WTC Sheraton, em São Paulo. O ex-jogador teve um ótimo resultado e esteve na mesa final do torneio NLH Progressive KO, um dos 30 tipos de torneios disputados na etapa, e conquistou o prêmio de R$ 2.880 com o oitavo lugar.

Em entrevista ao portal SuperPoker, Deivid contou como a paixão pelo esporte da mente começou. “Eu jogava na concentração, jogava poker para me divertir, brincar, passar o tempo”, revelou Deivid ao SuperPoker. “Daí fui pegando gosto, aprendendo, tendo a malícia e agora estou participando de alguns torneios. É legal para fazer amizades, um networking”.

Ainda em entrevista ao SuperPoker, ele também comentou sobre as semelhanças com os gramados e o reconhecimento nas mesas. “É gratificante, é o trabalho que fizemos há 20 anos e as pessoas ainda têm carinho, reconhecem o trabalho que fizemos. Isso é muito bacana”, explicou, falando sobre a participação de atletas no poker. “É porque a adrenalina é a mesma, de ganhar, tirar sarro do companheiro. A maioria dos jogadores hoje joga poker.”

São vários os esportistas que passam pelas mesas do Campeonato Brasileiro de Poker ao longo das etapas. Os campeões olímpicos Maurren Maggi e Rodrigão, o atacante Dentinho e os ex-jogadores Edmundo e Fábio Luciano são alguns que marcaram presença no BSOP.

A próxima etapa do Campeonato Brasileiro de Poker está marcada para os dias 1 a 6 de junho na cidade de Brasília. Além da capital, ainda estão previstos eventos em São Paulo e Foz do Iguaçu.

SOBRE O BSOP

O Campeonato Brasileiro de Poker acontece anualmente por meio das etapas realizadas pelo BSOP [Brazilian Series of Poker] desde 2006. Hoje é o maior evento de poker da América Latina, tendo alcançado o recorde de 4.161 participantes em um torneio de 2021 — marca que o credenciou a alcançar o status de segundo maior torneio de poker do mundo. O Campeonato é realizado em alguns dos melhores destinos turísticos do Brasil e em algumas das maiores capitais do país.