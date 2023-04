Gabriel Silva (à direita) enfrenta Marcelino Moreno, em treino do Coritiba (Crédito: Divulgação/Coritiba/Gabriel Thá)

O meia-ponta Gabriel Silva, 20 anos, foi anunciado como novo reforço do Coritiba para o Brasileirão 2023. Em entrevista para o canal de Youtube do clube, o jogador contou que suas referências no futebol são os meias Alex (ídolo do Coritiba) e Rivaldo.

Gabriel vem do Grêmio por empréstimo, válido até o final de 2023.

O jogador é o primeiro dos cinco reforços que contratados pelo clube nessa semana. A janela de transferências do futebol brasileiro fecha nessa quinta-feira (dia 20).

CARREIRA

Gabriel Silva deu os primeiros passos na base do São Caetano. E foi comparado a Neymar pelo ex-jogador Marquinhos Pitbull, em entrevista para a RBS – clique aqui para ver as declarações. Ele normalmente atua pelos lados do campo, como extremo (meia-ponta), mas também já foi usado centralizado no meio-campo ou no ataque. O jogador estreou como profissional em 2022 e, logo no primeiro ano, somou 29 jogos (sete como titular), marcou quatro gols e deu uma assistência. Na Série B, teve apenas três chances como titular. Uma delas foi na última rodada, quando marcou dois gols na vitória por 3 a 0 contra o Brusque.