Chancellor e Alef Manga em treino do Coritiba (Crédito: Divulgaçãpo/Coritiba/Guilherme Griebeler)

O Coritiba estreia neste domingo (dia 16) no Campeonato Brasileiro de 2023. O jogo será às 16 horas, contra o Flamengo, no Maracanã.

O jogo terá transmissão da RPC TV – Globo (TV aberta) e pelo Premiere (pay-per-view)

ESCALAÇÃO DO CORITIBA

Nos treinos de preparação para o jogo, o técnico António Oliveira testou o volante Bruno Gomes na lateral-direita. O recém-contratado Jamerson, que veio do Guarani, foi testado na lateral-esquerda. E o volante Júnior Urso atuou no meio-campo. Clique aqui para saber mais sobre a escalação e o esquema tático do Coritiba.

ESCALAÇÃO DO FLAMENGO

O Flamengo contratou o técnico Jorge Sampaoli na última sexta-feira (dia 14), mas quem comanda a equipe interinamente neste domingo é Mário Jorge, técnico do sub-20. Nos treinos de preparação, ele testou o time sem o centroavante Pedro e com Matheus França, 19 anos, no ataque. Os desfalques no time carioca são Arturo Vidal, Arrascaeta, Matheuzinho, Erick Pulgar e Filipe Luís, todos em recuperação

JEJUM DE 22 ANOS

O Coritiba não vence o Flamengo no Rio de Janeiro desde 2001. Desde então, foram 13 jogos lá, com 3 empates e 10 vitórias do time carioca. Nesse período, o Flamengo também mandou três jogos contra o Coxa em Brasília – empate em 2 a 2 em 2013, vitória do time paranaense por 2 a 0 em 2015 e vitória da equipe carioca por 2 a 0 em 2022.

OS ÚLTIMOS DUELOS NO RIO DE JANEIRO

Flamengo 0x1 Coritiba Campeonato Brasileiro 2001 Flamengo 1×1 Coritiba Campeonato Brasileiro 2003 Flamengo 0x0 Coritiba Campeonato Brasileiro 2004 Flamengo 2×1 Coritiba Campeonato Brasileiro 2005 Flamengo 5×0 Coritiba Campeonato Brasileiro 2008 Flamengo 3×0 Coritiba Campeonato Brasileiro 2009 Flamengo 1×0 Coritiba Campeonato Brasileiro 2011 Flamengo 3×1 Coritiba Campeonato Brasileiro 2012 Flamengo 3×0 Coritiba Copa do Brasil 2014 Flamengo 3×2 Coritiba Campeonato Brasileiro 2014 Flamengo 2×2 Coritiba Campeonato Brasileiro 2016 Flamengo 2×1 Coritiba Campeonato Brasileiro 2017 Flamengo 3×1 Coritiba Campeonato Brasileiro 2020 Flamengo 2×0 Coritiba Copa do Brasil 2021 Fonte: Historiadocoritiba.com.br

A ÚLTIMA VITÓRIA NO RIO DE JANEIRO

FLAMENGO 0 x 1 CORITIBA

8ª rodada do Brasileirão, 30 de agosto

FLAMENGO: Júlio César; Alessandro, Juan, Gilmar e Cássio (Andrezinho); Jorginho (Jackson), Vampeta, Rocha e Petkovic (Roma); Alexandre Gaúcho e Edílson. Técnico: Luís Carlos Prima

CORITIBA: Marcelo Cruz; Edinho Baiano, Allan e Paulo Roberto; Juliano (Felipe Alvim), Reginaldo Nascimento, Messias, Evair (Alexandre) e Alemão; Edmílson (Rincón) e Enílton. Técnico: Ricardo Gomes.

Gol: Evair (26-2º)

Árbitro: Fabiano Gonçalves (RS)

Local: Estádio Maracanã

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X CORITIBA

Flamengo: Santos; Wesley (Varela), Fabrício Bruno, David Luiz (Léo Pereira) e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson e Everton Ribeiro; Everton Cebolinha , Matheus França e Gabigol. Técnico: Mário Jorge

Coritiba:Gabriel; Bruno Gomes (Natanael), Kuscevic, Bruno Viana e Victor Luis (Jamerson); Andrey, Liziero, Júnior Urso, William Pottker e Alef Manga; Rodrigo Pinho. Técnico: António Oliveira

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

TV: Globo e Premiere