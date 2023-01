Chancellor (Crédito: Divulgação/Rafael Ianoski/Coritiba)

O Coritiba joga nesta quarta-feira (dia 18) às 21h30 contra o Foz do Iguaçu, no estádio ABC, pela segunda rodada do Campeonato Paranaense. O time da capital não vai contar com o volante Junior Urso, que sofreu lesão muscular na estreia em 2023, no último domingo — vitória por 1 a 0 sobre o Aruko, no Couto Pereira. Ao final da primeira fase (11 rodadas), os oito primeiros avançam para as quartas de final.

O jogo será transmitido pela TV Coxa Prime e pela NSports – ambos pagos.

ESCALAÇÃO DO CORITIBA

No jogo da primeira rodada, Junior Urso foi substituído no intervalo pelo argentino Marcelino Moreno. O gringo deve começar como titular contra o Foz.

Contra o Aruko, o técnico António Oliveira usou o esquema tático 4-1-4-1, com Willian Farias como único volante. A linha de quatro tinha dois extremos pelos lados do campo (Alef Manga e William Pottker) e dois médios (Bruno Gomes e Junior Urso). Com a entrada de Moreno, o esquema foi mantido. A diferença foi a movimentação do argentino, que avançou bastante pelo lado esquerdo.

RODANDO O ELENCO

Além da troca por lesão, o técnico deve fazer outras trocas na equipe, para dar chances a todos os jogadores e também para evitar o desgate acumulado jogo após jogo. “Eu preciso vê-los todos e isso vai acontecer”, declarou António Oliveira, em entrevista coletiva, no último domingo. É provável que o volante Jesús Trindade, ponta Robson e o centroavante Rodrigo Pinho comecem jogando hoje.

O volante Andrey segue fora em recuperação, assim como o ponta/lateral Warley.

ADVERSÁRIO

O Foz jogou fora de casa na estreia e perdeu por 1 a 0 para o Maringá. O time é comandado pelo técnico Negreiros, 46 anos. Como jogador, foi centroavante de grande destaque no Rio Branco de Paranaguá. No auge da carreira, em 2004, jogou no Flamengo. Em 2005, defendeu o Coritiba.

O clube conta com o goleiro João Paulo 28 anos, formado na base do Flamengo. O zagueiro Samuel, 30 anos, atuou pelo Paraná Clube em 2021, atuando em duas rodadas da Série C do Brasileiro. O atacante Ramon 22 anos, jogou o Brasileiro de Aspirantes de 2022 pelo Paraná Clube.

FOZ x CORITIBA

Foz: João Paulo; Manoel, Samuel, Marcio e Wesley; Coppetti, Lucas Guedes; Bruno Nascimento, Pedrinho, Ramon e Kauã. Técnico: Negreiros

Coritiba: Gabriel; Natanael, Chancellor, Marcio Silva e Victor Luis; Willian Farias; Bruno Gomes, Marcelino Moreno (Bernardo), Alef Manga (William Pottker) e Robson (William Pottker); Rodrigo Pinho (Fabrício Daniel). Técnico: António Oliveira

Árbitro: Leonardo Ferreira Lima

Local: Estádio ABC, em Foz

TV: TV Coxa Prime e NSports