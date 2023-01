Neilton enfrenta o Fluminense (Crédito: Valquir Aureliano)

O Guarani acertou com mais um reforço para a disputa do Campeonato Paulista. O atacante Neilton, que estava no Coritiba, desembarcou em Campinas nesta sexta-feira e já foi visto no Brinco de Ouro. Ele assinará com o time até o final de 2023. A expectativa é que o anúncio oficial ocorra nos próximos dias.

Neilton chega no Guarani após disputar apenas seis partidas com a camisa do Coritiba em 2022. O jogador sofreu com lesões e também chegou a ser afastado do elenco. Ele não atua desde junho e deixou o clube paranaense após final do contrato.

O atacante, de 28 anos, é cria do Santos e já atuou por Cruzeiro, Botafogo, São Paulo, Vitória e Internacional, além de Sport e do próprio Coritiba. Jogou também pelo Hatta Club, dos Emirados Árabes.

Com Neilton, o Guarani já acertou com 12 reforços para a disputa do Paulistão. São eles: o goleiro Tony, o lateral Lucas Marques, os zagueiros Luciano Castán, Alan Santos e Lucão, os volantes Lima, Yago e Wenderson, o meia Bruninho, além dos atacantes Bruno Michel e Derek.

O Guarani estreia no Campeonato Paulista diante do Santo André no sábado, às 16h, no estádio Bruno José Daniel.