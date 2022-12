Guarani confirma Luciano Castán (Crédito: Divulgação/Guarani)

Em preparação para o Campeonato Paulista, o Guarani oficializou mais um reforço. Nesta segunda-feira, confirmou o zagueiro Luciano Castán, de 33 anos, que estava sem clube após sua saída do Coritiba, onde ficou por dois anos. O jogador é irmão de Leandro Castán, que passou pelo time campineiro nesta temporada, mas não teve sucesso, saindo com apenas oito jogos.

Nas últimas temporadas, Luciano Castán teve consistência por CSA, em 2019 e 2020, com 101 jogos, e por Coritiba, em 2021 e 2022, com outros 101 jogos. Em 2021, foi um dos destaques na Série B, quando o Coritiba conquistou o acesso. Na época, formou dupla de zaga com o experiente Henrique, ex-seleção brasileira.

Revelado pelo União São João, passou por outros times paulistas, como Santos, Ponte Preta, Bragantino, São Bernardo e Portuguesa.

O Guarani já confirmou o goleiro Tony, os zagueiros Alan Santos e Lucão, o lateral-direito Lucas Marques, os volantes Lima e Yago, o meia Bruninho e os atacantes Derek e Bruno Michel.

No Paulistão, o Guarani está no Grupo B, ao lado de Mirassol, São Paulo e Água Santa. Os times enfrentam apenas os adversários das outras chaves. O primeiro desafio será o Santo André, em 14 de janeiro, sábado, às 16h, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André.