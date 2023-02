Cadorini e Bruno Gomes no voo para o Acre (Crédito: Divulgação/Coritiba/Rafael Iakoski)

O Coritiba estreia nesta quinta-feira (dia 23) na Copa do Brasil 2023. O jogo será contra o Humaitá, campeão acreano de 2022, em Rio Branco (AC), às 19 horas, no Estádio Florestão. A primeira fase da competição é disputada em partida única. O time com melhor posição no ranking da CBF joga como visitante, mas tem a vantagem do empate. Quem avançar enfrenta na segunda fase o vencedor do duelo entre Real Ariquemes-RO x Criciúma.

TV

A CBF, o Coritiba e o UOL informaram que o jogo será transmitido pelo Sportv e pelo Premiere. O GE noticiou que será pelo Globoplay.

COTA

Por participar da primeira fase, o Coritiba já recebeu R$ 1,4 milhão como cota. Caso elimine o Humaitá, recebe mais R$ 1,7 milhão pela segunda fase, acumulando assim R$ 3,1 milhões na competição.

ESCALAÇÃO

O técnico do Coritiba, António Oliveira, vai contar com a volta de três jogadores: os pontas Alef Manga e Kaio César e o volante Liziero. Alef Manga não enfrentou o Cascavel no último domingo porque estava suspenso no Campeonato Paranaense. Kaio César e Liziero estão recuperados de problemas musculares leves. Seguem fora, em recuperação, o zagueiro Henrique e os volantes Júnior Urso e Andrey. Farias e Trindade disputam posição de único volante do esquema tático 4-1-4-1.

A novidade pode ser o ponta Robson, com Marcelino Moreno no banco. A alteração pode ter relação com o gramado. Após o empate em Cascavel, Oliveira afirmou que o campo em Rio Branco-AC é ‘dez vezes pior’ que o do estádio Olímpico Regional, no Interior do Paraná. Ele disse também que pode mudar a escalação para se adaptar às condições.

O treinador também já usou o 4-2-3-1 em duas partidas em 2023. Em um desses jogos, Robson atuou centralizado e revezou de posição com o centroavante Rodrigo Pinho.

Clique aqui para saber mais sobre o Humaitá.

E clique aqui para ver os números e os artilheiros do Coritiba na história da Copa do Brasil.

HUMAITÁ x CORITIBA

Coritiba: Gabriel; Natanael, Kuscevic, Bruno Viana e Victor Luís; Jesús Trindade (Willian Farias); Bruno Gomes, Marcelino Moreno (Robson), Kaio César e Alef Manga; Rodrigo Pinho. Técnico: António Oliveira

Humaitá: Babau; Damasceno, Diego Pereira, Caetano e Douglas; Mineiro, Marquinhos, Eduardo e Felipinho; Rafael e Índio. Técnico: Álvaro Miguéis

Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP)

Local: Estádio Florestão, em Rio Branco (AC), às 19 horas

TV: Sportv, Premiere e Globoplay