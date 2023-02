Cláudio Marques (Crédito: Divulgação/Coritiba)

O ex-jogador Cláudio Marques vai receber nesta quarta-feira (dia 15) a homenagem de Cidadão Honorário de Curitiba, entregue pela Câmara Municipal. A iniciativa partiu do vereador e jornalista Herivelto Oliveira.

Natural de Santos, São Paulo, Edmir Cláudio Marques foi atleta do Coritiba entre os anos de 1969 e 1975, voltando ao clube em 1978 e 1979 disputando 295 jogos pelo Coxa. Atuando como zagueiro, é o atleta com mais títulos pelo Coxa: foi oito vezes campeão paranaense e também campeão do Torneio do Povo de 1973.

A Cidadania Honorária de Curitiba é homenagem do Município para pessoas que não nasceram na capital paranaense. “Uma trajetória vitoriosa como jogador, como auxiliar técnico e também como coordenador das categorias de base do clube. Ele ajudou a descobrir, entre outros jogadores, o meia Alex, o lateral Rafinha e o zagueiro Miranda”, disse Herivelto Oliveira.