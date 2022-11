Natanael (Crédito: Divulgação/Coritiba)

O Internacional e o Vasco estão tentando a contratação do lateral-direito Natanael, 20 anos. O jogador tem contrato com o Coritiba até o final de 2025. Revelado na base do clube paranaense, estreou como profissional em 2020. Desde então, somou 88 jogos.

Em 2022, Natanael atuou em 28 das 59 partidas da equipe. Perdeu quase todo o Campeonato Paranaense por causa de uma fratura na fíbula, em janeiro. Só voltou a jogar em junho, na 9ª rodada do Brasileirão. Depois, passou a competição disputando posição com Matheus Alexandre, que foi devolvido ao Corinthians após o fim do empréstimo, e com Nathan Mendes, que está emprestado pelo São Paulo até março de 2023.

“Internacional e Vasco já demonstraram interesse, mas a diretoria acredita que o jogador deve ser vendido para Europa e pode valorizar atuando pelo Coxa”, informou o jornalista Rogério Scarione.

O MERCADO DO CORITIBA PARA 2023

QUEM SAIU

Zagueiro: Guillermo* e Luciano Castán*

Lateral-esquerdo: Egídio*

Lateral-direito: Matheus Alexandre*

Meia: Thonny Anderson*

Ponta: Hernán Pérez, Pablo García, Neilton* e José Hugo*

Centroavante: Adrían Martínez* e Léo Gamalho*

*Fim de contrato ou fim do empréstimo

QUEM PODE CHEGAR

Zagueiro: Vitor Mendes (Atlético-MG)

Lateral-esquerdo: Fernando (Chapecoense)

Meia: Lima (Ceará) e Lucas Mugni (Bahia)

Meia-ponta: Wellington Rato (Atlético-GO)

Ponta: Marlon (Paysandu) e David (Internacional)

Centroavante: Isidro Pitta (Juventude)

QUEM VOLTA DE EMPRÉSTIMO

Lateral-esquerdo: Angelo (Brusque)

Volante: Gustavo Bochecha (Novorizontino) e Matheus Sales (Goiás)

QUEM PODE SAIR

Lateral-direito: Nathan Mendes* (São Paulo)

Lateral-esquerdo: Rafael Santos* (Cruzeiro) e Diego Porfírio

Volante: Galarza* (Vasco) e Val

*Fim do empréstimo