Bruno Gomes (Crédito: Divulgação/Coritiba)

O volante Bruno Gomes, 21 anos, foi comprado pelo Coritiba. O clube anunciou que adquiriu 50 dos direitos econômicos do jogador e assinou contrato válido até o final de 2027. Os valores não foram divulgados pelo Coxa. No entanto, o jornalista Venê Casagrande afirmou que o Coritiba pagou cerca de R$ 5 milhões.

No Brasileirão de 2022, Bruno Gomes foi o jogador do Coritiba que mais sofreu faltas, com média de 2,7 faltas sofridas por jogo. Ele se destacou na competição por fazer o trabalho de ‘motorzinho’ do meio-campo, atacando e defendendo de área a área. As estatísticas mostram a importância dele para o time: 5º com mais dribles certos, 4º em passes decisivos, 6º na quantidade de passes certos por jogo, 2º em desarmes e 2º em interceptações. Os dados são do WhoScored, relativos ao Brasileirão 2022.

COMUNICADO

“O Coritiba Foot Ball Club anuncia a compra definitiva do volante Bruno Gomes. O clube fechou acordo com o Internacional e adquiriu 50% dos direitos econômicos do atleta, com contrato até o final de 2027. Bruno Gomes chegou ao Coritiba em julho de 2022, por empréstimo, na janela de transferências. O camisa 6 já disputou 21 jogos pelo Coxa, sendo 19 deles como titular, e também já anotou um gol com o manto alviverde”, informou o clube.

“Estou muito realizado com esse novo passo na minha carreira, me sinto muito feliz aqui no Coritiba, agradeço ao clube pela oportunidade e aos torcedores por todo o carinho. Tenho certeza que minha trajetória com essa camisa será grandiosa e marcante”, disse Bruno Gomes, para o site oficial do Coritiba.