Junior Urso marca gol em jogo-treino com o Corinthians (Crédito: Reprodução/TV Coxa)

O Coritiba realizou um jogo-treino com o Corinthians, na manhã dessa quinta-feira (dia 30), no CT Joaquim Grava, em São Paulo. A única mudança em relação ao último jogo-treino foi a presença do zagueiro Henrique, 36 anos, como titular. Ele começou no lugar de Jean Pedroso, que foi titular no jogo-treino contra o São Paulo, na última segunda-feira.

Nas demais posições, o técnico António Oliveira manteve o time, formado no esquema tático 4-1-4-1. Com isso, o ponta Willian Pottker e os volantes Andrey e Liziero seguiram na formação inicial. O time começou o trabalho com Gabriel; Natanael, Henrique, Bruno Viana e Victor Luis; Lizieiro; Andrey, Bruno Gomes, Willian Pottker e Alef Manga; Rodrigo Pinho.

As baixas nos dois jogos dessa semana foram os zagueiros Chancellor e Kuscevic, que estavam com as seleções da Venezuela e Chile, respectivamente, atuando por amistosos durante a Data Fifa. Outros desfalques são o volante Willian Farias e o meia Marcelinho Moreno, que ficaram em Curitiba em recuperação de lesões.

O Corinthians também usou titulares no início do jogo-treino, jogando com Cássio; Fagner, Gil, Caetano e Fábio Santos; Roni, Fausto Vera, Maycon e Giuliano; Roger Guedes e Yuri Alberto.

O time paulista venceu por 2 a 1, com gols de Fausto Vera e Bruno Méndez.

O volante Júnior Urso, de cabeça, fez o gol do Coritiba, aproveitando cruzamento da direita. É possível ver o gol em material divulgado pelo clube, a 1 minuto e 40 segundos do vídeo. Clique aqui para ver.

Os titulares do Coritiba jogaram por 60 minutos do jogo-treino. Depois, o técnico António Oliveira fez várias alterações.

Júnior Urso, 34 anos, só atuou por uma partida oficial do Coritiba em 2023. Ele jogou o primeiro tempo da partida contra o Aruko, na primeira rodada do Paranaense. Saiu lesionado no intervalo e só agora está recuperado.

AGENDA

Depois de treinar em Atibaia, a 60 km de São Paulo, durante essa semana, o Coritiba retorna para o Paraná nessa quinta-feira. Na próxima quarta-feira (dia 5), vai realizar um jogo-treino contra o Londrina, no CT da Graciosa.

A primeira partida oficial nesse período será na semana seguinte, entre 11 e 13 de abril, contra o Sport, no Couto Pereira, pela terceira fase da Copa do Brasil.

AGENDA DO CORITIBA

Próximos jogos do clube