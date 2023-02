(Foto: Valquir Aureliano)

Athletico e Coritiba protagonizaram, em termos futebolísticos, um emocionante clássico neste domingo (5 de fevereiro) na Arena da Baixada. A partida terminou 1 a 1, com o jovem Kaio abrindo o placar para os visitantes e Pablo igualando o marcador ainda na etapa inicial. No segundo tempo, muita pressão do Furacão e duas bolas no travessão.

Mas o que era para ser apenas uma bela partida futebol acabou terminando com pancadaria. Num jogo com torcida única no estádio, coube aos jogadores protagonizarem cenas de violência, já no finzinho do clássico. Houve até mesmo troca de soco entre atletas e um torcedor athleticano chegou a invadir o campo para tentar agredir um jogador do Coxa. Resultado: a partida precisou ser encerrada instantes antes do que seria o verdadeiro apito final.

Para ler o relato completo do jogo, clique AQUI.

Abaixo você confere a avaliação sobre o desempenho dos jogadores alviverdes no clássico.

ATUAÇÕES DO CORITIBA

Gabriel (6,5)

Não teve culpa no gol sofrido e fez algumas boas defesas ao longo da partida.

Natanael (5,5)

Dedicou-se mais à marcação. Foi bem contra Vitinho, mas teve muita dificuldade no 2º tempo.

Jhon Chancellor (6,5)

Ganhou todas pelo alto e quase fez um gol de cabeça no fim do primeiro tempo.

Marcio Silva (6,5)

Participa do gol do Coritiba. Travou um chute perigoso de Pablo. Atuação segura até aqui.

Victor Luís (5,0)

Foi quem errou o passe na saída de bola no lance do gol do Athletico.

Jesús Trindade (6,5)

Uma cobrança de escanteio muito boa. Firme na defesa e bem nos passes.

Willian Farias (S/N)

Entrou aos 42-2º. Pouco tempo em campo. Sem nota.

Bruno Gomes (6,0)

Fez um bom primeiro tempo, mas caiu de produção na segunda etapa, com o time pressionado.

Bernardo (S/N)

Entrou aos 42-2º. Pouco tempo em campo. Sem nota.

Marcelino Moreno (6,0)

Participou da jogada do gol. Fora isso, pouco conseguiu produzir.

Fabrício Daniel (5,5)

Entrou aos 30-2º. Não conseguiu melhorar o desempenho ofensivo do time.

Kaio (7,0)

Mostrou oportunismo e inteligência para abrir o placar, vencendo Bento com um chute no canto mais próximo.

William Pottker (5,5)

Entrou aos 22-2º e pouco apareceu enquanto esteve em campo.

Rodrigo Pinho (6,0)

Fez muito bem o pivô no lance do gol do Coxa e teve uma boa chance para marcar, mas não alcançou a bola.

Robson (5,5)

Entrou aos 30-2º e, assim como Pottker, praticamente não pegou na bola.

Alef Manga (7,0)

A principal (e quase única) válvula de escape coxa-branca. Atuou de maneira coletiva, em exageros no individualismo.