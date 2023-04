Renato Follador (divulgação / Coritiba)

Na próxima segunda-feira (24), acontecerá o lançamento do livro “O Legado do Cara da Previdência”, em homenagem ao saudoso Renato Follador Junior. O evento será no Couto Pereira, às 18h30, homenageando o legado deixado por Follador em seu programa diário na CBN Curitiba por 15 anos, totalizando mais de 2.000 programas escritos com amor e conhecimento.

Renato Follador Junior impressionava a todos com sua sabedoria e sensibilidade, e muitas vezes, quando estava em companhia de amigos, se ausentava por alguns minutos e quando voltava, já tinha escrito o programa do dia seguinte. Seu amor pela previdência privada e pelo conhecimento era contagiante, e ele dedicava seu tempo e esforço para compartilhar seus aprendizados com o público.

Para manter vivo o legado de Renato, o Fundo de Previdência Mais Futuro, fundado e presidido por ele durante muitos anos, decidiu homenageá-lo lançando um livro com 365 programas cuidadosamente selecionados dentre os 2.132 que foram escritos. São 365 textos, redigidos por Renato Follador, que podem ser lidos diariamente ao longo de um ano ou como cada um preferir.

O livro “O Legado do Cara da Previdência” é uma obra que traz ensinamentos valiosos sobre previdência privada, educação financeira, futebol, estilo de vida e sua querida Curitiba. O lançamento do livro será um evento marcante para todos que tiveram a oportunidade de conhecer e aprender com Renato Follador Junior.

O Couto Pereira foi escolhido para o lançamento do livro como forma de homenagear a cidade de Curitiba, onde Renato viveu e trabalhou por muitos anos. A cidade é conhecida por sua forte cultura e tradição em literatura, e o lançamento do livro na cidade reforça essa tradição.

Em resumo, o lançamento do livro “O Legado do Cara da Previdência” será uma celebração do legado deixado por Renato Follador Junior, uma das maiores referências em previdência privada e educação financeira do Brasil. A obra traz ensinamentos valiosos para quem deseja obter liberdade no futuro e o evento será uma oportunidade emocionante para todos que tiveram a oportunidade de conhecer Renato e aprender com sua sabedoria.

Para mais informações:

maisfuturo.com.br/renatofollador

Serviço

Valor de venda no lançamento: R$44,00;

Valor para compra antecipada (ATÉ 20/04): R$34,00;

Forma de pagamento: Chave PIX – 41991823280

Local: Estádio Couto Pereira;

Entrada: Portão 16 (Social);

Data e horário: 24 de abril de 2023, às 18h30.