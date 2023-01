João Vitor (Crédito: Divulgação/Coritiba)

João Vitor, lateral-esquerdo do Coritiba, foi convocado para a fase de preparação para o Sul-Americano Sub-17, na Granja Comary, no Rio de Janeiro. Nascido em 2006, o jogador completou 17 anos e fez parte do elenco do Coxa na Copa São Paulo de Juniores de 2023. Ele está no clube desde os 12 anos de idade.

O jogador se apresenta à seleção em 26 janeiro. O SulAmericano sub-17 acontece de 30 de março a 23 de abril, no Equador.

“É a minha primeira convocação e eu estou muito feliz com isso. É fruto do meu esforço e de todo o apoio que eu tenho em todos esses anos no Coritiba. Vou dar o meu melhor para aproveitar essa chance e seguir representando o Brasil e o Coxa na Seleção”, disse João Vitor.

Na semana passada, o zagueiro Jean Pedroso, do Coritiba, foi convocado para a disputa do Sul-Americano Sub-20.