Angelo (Crédito: Divulgação/Coritiba)

O lateral-esquerdo Angelo, 22 anos, rescindiu contrato com o Coritiba e assinou com o Brusque, que vai jogar a Série C do Campeonato Brasileiro em 2023.

Revelado nas categorias de base do Coritiba, o jogador só disputou três partidas no profissional do clube: duas no Brasileirão de 2021 e uma no Paranaense de 2022. Na base, foi titular na campanha do título da Copa do Brasil Sub-20 de 2021.

Sem espaço no Coxa, Angelo foi emprestado para o Brusque em 2022, mas só entrou em seis partidas do clube catarinense. Em 2023, acabou emprestado para a Portuguesa e só disputou dois jogos no Paulistão.

Angelo tinha contrato com o Coritiba até o final de 2023.