Jogo-treino entre São Paulo x Coritiba (Crédito: Divulgação/Coritiba/Gabriel Thá)

O Coritiba realizou um jogo-treino com o São Paulo na manhã dessa segunda-feira (dia 27), no CT de Cotia. O trabalho foi fechado, sem a presença de imprensa e torcedores. Os clubes não divulgaram escalações, nem a lista de jogadores utilizados.

As primeiras informações são que o Coritiba usou titulares na primeira parte do jogo-treino. Nessa parte, venceu por 2 a 1, com gols do ponta Alef Manga e do volante Liziero.

Na segunda parte, quando o Coritiba usou reservas, o São Paulo ganhou por 3 a 1. O gol da equipe paranaense foi do volante Jesús Trindade. Com isso, o placar total foi 4 a 3 para a equipe paulista.

DESFALQUES

O Coritiba tinha desfalques para o jogo-treino contra o São Paulo. Os zagueiros Kuscevic e Chancellor estão com as seleções de Chile e Venezuela, respectivamente, disputando amistosos. O volante Willian Farias e o meia Marcelino Moreno estão em recuperação de lesões e não jogaram.

Os zagueiros Márcio Silva e Thalisson Gabriel, ambos de 21 anos, serão emprestados para clubes paulistas que vão disputar a Série B de 2023. Márcio vai para o Botafogo de Ribeirão Preto. E Thalisson, para o Ituano.

As novidades na relação de jogadores para o período de treinamentos em São Paulo é o volante Junior Urso, recuperado de lesão. O lateral-esquerdo Diego Porfírio, que tem contrato até abril e não tem permanência garantida para o Brasileirão, também viajou com a delegação.

ELENCO

Quem viajou para os treinos em São Paulo

Goleiro: Gabriel, Luan Polli, Sidnei e Marcão

Lateral-direito: Natanael

Zagueiro: Jean Pedroso, Henrique e Bruno Viana

Lateral-esquerdo: Victor Luis e Diego Porfirio

Volante: Andrey, Bernardo, Jésus Trindade, Bruno Gomes, Júnior Urso e Liziero

Meia: Boschilia e Régis

Ponta: Alef Manga, Kaio Cesar, Robson, William Pottker e Fabrício Daniel

Centroavante: Rodrigo Pinho e Cadorini

PREPARAÇÃO

Depois do jogo-treino com o São Paulo, o Coritiba vai para Atibaia, a 60 km da capital paulista, onde fará um período de preparação. Na quinta-feira (dia 30), a equipe paranaense disputa um jogo-treino com o Corinthians, no CT Joaquim Grava.