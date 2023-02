Alef Manga (Crédito: Divulgação/Coritiba/Guilherme Griebeler)

O Coritiba volta a campo nesta quarta-feira (dia 15) às 20 horas. O duelo será contra o Londrina, pela 10ª rodada do Campeonato Paranaense. O time da capital está em terceiro lugar e já tem vaga garantida nas quartas de final. Nas últimas rodadas, vai em busca das vantagens do regulamento: mando de campo do segundo jogo das fases eliminatórias (quartas, semi e final) e adversário teoricamente mais fraco nas quartas. Já o Londrina figura na 7ª colocação e ainda luta pela vaga.

Nesta quarta-feira, o Coritiba defende uma invencibilidade de seis meses no Couto Pereira. A última derrota no local foi em 14 de agosto de 2022: 1 a 0 para o Atlético-MG. O resultado provocou a demissão do técnico Gustavo Morínigo.

Desde aquele jogo, o Coxa somou oito vitórias e quatro empates no local. Em 2023, foram três vitórias e dois empates, todos pelo Paranaense.

ESCALAÇÃO

O técnico do Coritiba, António Oliveira, não deu pistas sobre a escalação, mas tudo indica que o time terá mudanças. Os pontas Alef Manga, Kaio César e Fabrício Daniel e o zagueiro Márcio Silva cumpriram suspensão na última rodada. Kaio César estava suspenso pelo acúmulo de três cartões amarelos, mas agora se recupera de um leve problema muscular e não enfrenta o Londrina. Os demais estavam suspensos por cartão vermelho no clássico Atletiba de 5 de fevereiro.

Fabrício Daniel está na fase final de recuperação de lesão e segue como dúvida. A tendência é que Alef Manga e William Pottker sejam titulares. Márcio Silva passa a disputar posição com Kuscevic, que veio do Palmeiras na semana passada e já estreou no domingo, contra o São Joseense.

As baixas são o zagueiro Henrique e os volantes Junior Urso e Andrey, que seguem em recuperação. O zagueiro Jean Pedroso, que retornou da seleção sub-20,

ESQUEMA TÁTICO

Oliveira vem usando o esquema tático 4-1-4-1 como base em 2023. A posição de volante ficou com Jesús Trindade no último jogo. Willian Farias também disputa essa vaga. Na linha de quatro, o time deve ter Alef Manga e Kaio César pelos lados do campo, como extremos. Nas posições centralizadas da linha de quatro (chamadas de ‘interiores’ pelo treinador), são quatro candidatos para duas vagas: Marcelino Moreno, Bruno Gomes, Bernardo e Liziero.

Contra o São Joseense, o treinador variou e usou o 4-2-3-1, com Robson e Rodrigo Pinho revezando entre a função de meia ofensivo centralizado e de centroavante. Marcelino Moreno e William Pottker jogaram como extremos.

Marcelino Moreno, aliás, já foi usado em três posições no Coritiba: extremo, médio-centro (interior ou segundo volante) e meia ofensivo centralizado. O argentino passou a maior parte da carreira atuando nessas três funções – clique aqui para saber mais.

Para centroavante, o técnico deve seguir com Rodrigo Pinho. Outra opção é Cadorini, além de Fabrício Daniel, que também atua centralizado no ataque.

CORITIBA x LONDRINA

Coritiba: Gabriel; Natanael, Chancellor, Kuscevic e Victor Luís (Diego Porfírio); Jesús Trindade (Willian Farias); Marcelino Moreno (Bernardo), Bruno Gomes (Liziero), William Pottker (Marcelino Moreno) e Alef Manga; Rodrigo Pinho (Cadorini). Técnico: António Oliveira

Londrina: Saulo; Ezequiel, Thawan, Gabriel e Felipe Vieira; João Paulo e Moisés; Clinton, Diego Jardel e Hugo Cabral; Cirilo. Técnico: Omar Feitosa

Árbitro: André Ricardo Martins

Local: Couto Pereira, às 20 horas

TV: NSports, TV Coxa Prime e OneFootball