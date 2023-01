Coritiba x Aruko, no Couto Pereira (Crédito: Valquir Aureliano)

O técnico do Coritiba, António Oliveira, comentou na entrevista coletiva desse domingo (dia 15), logo após a vitória por 1 a 0 sobre o Aruko, sobre a torcida feminina no estádio Couto Pereira. O estádio não recebeu homens nessa partida, como parte de punição aplicada pelo TJD-PR.

Perguntado a participação das mulheres nesse jogo e no mundo do futebol, António Oliveira respondeu. “Não é só no mundo do futebol. É em toda sociedade. O futebol feminino tem crescimento imenso. Hoje é uma emoção ter compartilhado esse momento, que vou guardar para toda minha carreira. Elas nos encheram de orgulho e foram determinantes no apoio para conseguir nosso objetivo”, declarou.

Sobre o jogo, o treinador fez sua análise. “É necessário entender que é começo de uma competição

e que já não existem adversário fácil”, disse. Ele destacou que o adversário pouco produziu ofensivamente e só acertou uma finalização no gol do Coritiba, mas elogiou a parte defensiva do Aruko. “Devo tirar o chapéu à organização do adversário”, comentou. Em relação ao desempenho do Coritiba, fez ressalvas. “Há muito a melhorar. Em momentos do jogo tivemos algumas dúvidas sobre apoio e profundidade. Mas, à medida que as coisas foram acontecendo, tivemos coisas positivas”, completou. “Criamos algumas nuances daquilo que é nossa variação ofensiva e fomos uma equipe muito equilibrada. Esse tipo de adversário sempre vem com intenção clara de se fechar e tentar transições ou uma bola parada. E fomos muito fortes nos lances de bola parada”, analisou.

Na entrevista coletiva, António Oliveira avisou que vai dar espaço a todos os jogadores do elenco durante o Campeonato Paranaense. “Eu preciso vê-los todos e isso vai acontecer”, declarou.

O Coritiba volta a jogar na quarta-feira (dia 18) às 21h30, em Foz do Iguaçu, contra o Foz, pela segunda rodada do Paranaense.