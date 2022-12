Postagem de Cléber no Instagram (Crédito: Reprodução/Instagram/ocleberb)

O centroavante Cléber, 26 anos, do Ceará, testou positivo em exame antidoping realizado na última rodada do Campeonato Brasileiro, em novembro. O jogador publicou postagem no Instagram revelando que a substância identificada é um metabólito do tamoxifeno. Ele está suspenso provisoriamente e ainda será julgado. A punição ‘padrão’ para esse tipo de caso é de seis meses a um ano.

Segundo informações da imprensa cearense, o Coritiba vem estudando a possibilidade de contratar o jogador, que tem 1,95 m de altura e foi o centroavante mais alto a atuar no Campeonato Brasileiro 2022. Ele esteve em campo em 21 das 38 rodadas da competição (12 como titular) e marcou quatro gols.

NOTA

Cléber falou sobre o caso no Instagram. “Fui tomado de surpresa esta semana ao receber um comunicado da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem sobre a presença de uma substância proibida nas amostras da minha urina coletadas em novembro deste ano. A substância identificada é um metabólito do Tamoxifeno. Esclareço que nunca fiz uso intencional de qualquer substância proibida e que jamais atuaria com o objetivo de buscar uma vantagem indevida”, escreveu. “Eu dedico a minha vida ao esporte e respeito muito o jogo justo e limpo. Por isso, optei, de boa-fé e de modo a colaborar com as autoridades, por aceitar uma suspensão preventiva, até que tenhamos maiores informações sobre o ocorrido. Estou atuando junto com meus advogados e bioquímico, de modo a identificar a fonte da substância identificada nas minhas amostras. Espero poder esclarecer em breve este triste episódio para provar a minha inocência e poder retomar aos gramados. Agradeço a todos pela compreensão neste momento”, completou.

O Ceará também divulgou nota sobre o caso. “O Ceará Sporting Club informa que foi comunicado pelo atleta Cléber Bomfim sobre notificação de resultado analítico adverso no controle de dopagem de teste realizado na semana da última rodada do Campeonato Brasileiro de 2022. Informamos que diversos controles foram realizados durante toda a temporada de 2022 com o elenco do Ceará Sporting Club, dentro e fora de competições, sendo este o único resultado adverso identificado. Em razão da comunicação do atleta em aceitar junto às autoridades suspensão preventiva até que o evento seja devidamente esclarecido, e em razão da impossibilidade de atuação profissional até lá, o profissional fica impedido de imediato de exercer suas funções no Clube. O Ceará S.C informa ainda que monitora a situação e está à disposição de quaisquer partes. O clube aduz ainda que apoia o atleta durante todo o processo de averiguação da origem da substância proibida, confiando plenamente na integridade do atleta”, afirmou o clube.

DESEMPENHO

Em 2022, Cléber disputou posição com o veterano Jô (35 anos, ex-seleção brasileira e Corinthians) e com Zé Roberto (29 anos, ex-Atlético-GO).

Entre 2017 e 2020, o jogador rodou por Icasa, Barbalha, Guarani de Juazeiro, Vitória, Caucaia, Concórdia e Guarany de Sobral. Chamou a atenção marcando sete gols em 12 jogos pelo Barbalha no Cearense 2020. Acabou contratado em seguida pelo Ceará ainda naquele ano e foi titular no Brasileirão, com seis gols em 33 jogos (29 como titular).

Em 2021, teve uma temporada de altos e baixos pelo Ceará, com 23 jogos como titular e 21 como substituto. Marcou seis gols.

COMPARAÇÃO

No total, Cléber disputou três edições do Brasileirão (todas pelo Ceará), marcando 13 gols em 82 jogos. Marcou um gol a cada 335 minutos em campo. Teve nota média 6,57 no ranking do WhoScored.

Os números são inferiores, por exemplo, aos de Léo Gamalho, centroavante de 36 anos e 1,88 m de altura que deixou o Coritiba no fim de 2022. O veterano disputou três edições do Brasileirão (Coritiba 2022, Ponte Preta 2017 e Avaí 2015), somando 12 gols em 49 jogos. Fez um gol a cada 250 minutos em campo. E teve nota média 6,62 no ranking WhoScored.

ELENCO

Léo Gamalho e Adrián Martínez (1,81 m de altura) deixaram o Coritiba em fim de contrato após o Brasileirão 2022. Não houve acordo ou interesse do clube para renovação. O único centroavante do elenco é Cadorini, 20 anos e 1,92 m de altura. O versátil Fabrício Daniel também pode atuar centralizado no ataque – a especialidade dele é jogar nas pontas.

NEGOCIAÇÃO

Cléber tem contrato até dezembro de 2024 com o Ceará. Com o rebaixamento para a Série B, o clube nordestino vai precisar reduzir a folha salarial para 2023 e a negociação com o Coritiba pode ser facilitada. Ainda não há detalhes se o Coxa tenta um empréstimo ou uma aquisição em definitivo. O São Paulo chegou a estudar a contratação do jogador, mas acabou desistindo.

O MERCADO DO CORITIBA PARA 2023

REFORÇOS

Lateral-esquerdo: Victor Luís (Ceará)

Volante/meia: Júnior Urso (Orlando City-EUA)

Ponta: William Pottker (Avaí)

Centroavante: Rodrigo Pinho (Benfica)

QUEM PODE CHEGAR

Zagueiro: Reynaldo (Goiás)

Lateral-esquerdo: Cristián Borja (Braga-POR) e Fernando (Chapecoense)

Volante: Raniele (Avaí)

Meia: Jarlan Barrera (Atlético Nacional)

Ponta: David (Internacional) e Robson (Fortaleza)

Centroavante: Cléber (Ceará), Gabriel Poveda (Sampaio Corrêa), Diego Churín (Atlético-GO), Tomás Molina (LDU-EQU) e Iván Morales (Cruz Azul-MEX)

QUEM SAIU

Zagueiro: Guillermo* e Luciano Castán* (Guarani)

Lateral-esquerdo: Egídio, Rafael Santos (Cruzeiro) e Guilherme Biro (Mirassol)

Lateral-direito: Matheus Alexandre*

Volante: Val (Atlético-GO), Galarza* (Vasco), Matheus Sales e Gustavo Bochecha (Portuguesa)

Meia: Thonny Anderson* e Robinho*

Ponta: Hernán Pérez, Pablo García, Neilton* e José Hugo (Azuriz)*

Centroavante: Adrían Martínez (Libertad-PAR)* e Léo Gamalho (Vitória)*

*Fim de contrato ou fim do empréstimo

QUEM VOLTA DE EMPRÉSTIMO

Lateral-esquerdo: Angelo (Brusque)

QUEM PODE SAIR

Goleiro: Gabriel (Grêmio)

Lateral-direito: Natanael (Botafogo) e Nathan Mendes (Vasco)

Volante: Bernardo (Avaí)