Água Santa comemora renovação de contrato com Luan Dias até 2025 (Crédito: Divulgação/Água Santa)

O Coritiba tentou a contratação do centroavante Bruno Mezenga, de 34 anos e 1,85 m de altura, e do meia-ponta Luan Dias, de 26 anos, mas não conseguiu. Os dois jogadores se destacaram pelo Água Santa, vice-campeão paulista de 2023, e acabaram contratados pelo Santos. O clube do litoral paulista ainda não confirmou as contratações, mas as negociações estão praticamente certas, dependendo apenas dos detalhes finais.

Para a posição de centroavante, o Coritiba contratou Zé Roberto, ex-Mirassol e Ceará. Para atuar pelas pontas, o clube paranaense tentou Marrony, do Fluminense, mas a transferência só será possível na janela de transferências de junho, já que o jogador é vinculado ao Midtjylland, da Dinamarca.

JANELA

A janela de inscrições para jogadores que atuam no Brasil termina em 20 de abril. A janela de transferências internacionais terminou no último dia 3.

MEZENGA

Mezenga marcou sete gols 15 jogos no Campeonato Paulista e ficou em terceiro lugar na artilharia, atrás apenas de Roger Guedes (Corinthians) e Galoppo (São Paulo), ambos com oito gols cada.

Formado na base do Flamengo, Mezenga estreou como profissional em 2005. Depois rodou por Fortaleza, Macaé, Orduspor (Turquia), Legia Varsóvia (Polônia), Estrelha Vermelha (Sérvia), Akhisar (Turquia), Eskisehirspor (Turquia), São Caetano, Vila Nova, Prachuap (Tailândia), Ferroviária, Goiás e CSA.

Mezenga foi vice-campeão com a seleção brasileira no Mundial Sub-17 de 2005. O México, de Carlos Vela, ficou com o título. O meia Anderson (ex-Coritiba e Manchester United) foi eleito o craque daquela competição. Mezenga só entrou em dois jogos – e não marcou gols.

DESEMPENHO

Bruno Mezenga já disputou cinco edições do Brasileirão, mas nunca marcou gols na competição. Foram 17 jogos na Série A. Na Série B nacional, ele acumula noves gols em 61 jogos. Na primeira daivisão da Turquia, ele fez 21 gols em 124 jogos. Na segunda divisão da Turquia, foram 26 gols em 66 jogos. O melhor desempenho do centroavante ocorreu no Paulistão, com 26 gols em 50 jogos (em cinco edições diferentes).

LUAN DIAS

O canhoto Luan Dias, 25 anos, se destacou na Série B de 2021 pelo Goiás, atuando pelo lado direito, no esquema tático 4-2-3-1, com o meia Élvis (32 anos, ex-Paraná Clube) centralizado e com o ponta Alef Manga pelo lado esquerdo.

No Paulistão 2023, Luan Dias foi titular do Água Santa, vice-campeão, mas individualmente tem números e estatísticas de desempenho modestas. Ele foi titular em 14 jogos, somou uma assistência e fez um gol. No ranking Sofascore do Paulistão, o meio-campista do Água Santa tem nota média 6,86, aparecendo em 102º lugar entre os 258 jogadores listados (apenas quem atuou pelo menos metade da competição).

A última vez que Luan Dias apresentou números positivos foi na Série B de 2021, quando marcou quatro gols em 28 jogos (13 como titular), atuando pelo Goiás, formando a linha com o meia Élvis e o ponta Alef Manga — e com Nicolas de centroavante.

Luan Dias jogou o Brasileirão de 2022 pelo Goiás. E teve pouco destaque. Foi titular em sete jogos (e entrou como substituto em 15 rodadas). Jogou centralizado no meio-campo e não fez gols ou assistências.

Luan Dias começou no próprio Água Santa. Ele estreou no profissional em 2017 e tem os direitos ligados ao clube de Diadema (SP) até hoje, com vínculo até 2025. Em 2020, foi emprestado para a Ponte Preta para jogar a Série B (fez nove jogos como titular, nove como substituto e não participou de gols). Em 2021, disputou a Série B emprestado para o Goiás. Em 2021, jogou o Brasileirão pelo Goiás, também por empréstimo.