Raniele (Crédito: Divulgação/Leandro Boeira/Avaí FC)

O zagueiro/volante Raniele, do Avaí, não vai reforçar o Coritiba no Campeonato Brasileiro de 2023. O clube paranaense tentou e chegou a oferecer R$ 3 milhões pelo jogador, mas perdeu a disputa para o Cuiabá, rival na primeira divisão nacional. O clube do Mato Grosso pagou R$ 4,5 milhões pelo jogador, que vai assinar contrato válido por quatro anos.

Raniele, de 1,84 m de altura e 26 anos, foi o principal destaque do Avaí no Campeonato Brasileiro de 2022. Na Série A do ano passado, ele disputou dez jogos como zagueiro e 23 como volante. Terminou a competição como melhor jogador da equipe no ranking WhoScored, com nota média 6,93. Como comparação, os melhores volantes do Coritiba na competição foram Andrey (nota média 7,47) e Bruno Gomes (6,80). O melhor zagueiro do time paranaense foi Chancellor, com nota média 6,55.

JOGO AÉREO

O ponto forte de Raniele é o jogo aéreo. Ele foi o jogador do Avaí que mais ganhou disputas pelo alto no Brasileirão 2022, com média de 2,2 por jogo. Como comparação, o jogador do Coritiba melhor nesse quesito foi Chancellor, com 2,6 por partida. O volante do Coxa com melhor performance nesse aspecto foi Willian Farias, com 0,8 por jogo. Os dados são do WhoScored.

Raniele fez dois gols no Brasileirão 2022. Um em chute de fora da área e outro em chute de dentro da área.

CAÇADO

Raniele foi o jogador do Avaí mais ‘caçado’ em campo no Brasileirão, com média de 2,6 faltas sofridas por partida. Como comparação, o jogador do Coritiba com maior destaque nesse quesito foi o volante Bruno Gomes, com 2,7 por partida.

Entre os jogadores do Avaí, Raniele foi o 8º que mais cometeu faltas, com média de 1,2 por partida. Foi o quinto com mais desarmes, o segundo com mais interceptações e o terceiro jogador de linha com mais lançamentos certos. No entanto, não ficou entre os melhores na precisão de passes, nem na quantidade de passes decisivos.

HISTÓRIA

Revelado na Ferroviária-SP, Raniele estreou como profissional em 2016. Depois rodou por Taubaté, Penapolense, Portuguesa, Jacuipense e Botafogo-SP. Em 2021, foi contratado pelo Bahia e atuou em 11 rodadas do Brasileirão (uma como titular). Chegou ao Avaí no início de 2022.