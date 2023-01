O goleiro Gabriel (Crédito: Divulgação/Coritiba/Guilherme Griebeler)

O Coritiba ainda não sofreu gols na temporada 2023. Nos quatro primeiros jogos do ano, todos pelo Campeonato Paranaense, o time somou quatro vitórias e não viu o goleiro Gabriel ser vazado. Essa sequência invicta virou algo raro no clube nos últimos tempos.

Em 2022, por exemplo, o máximo que o time conseguiu foi ficar duas partidas seguidas sem sofrer gols. Isso ocorreu três vezes na temporada passada: dois empates por 0 a 0 seguidos na primeira fase do Paranaense (contra FC Cascavel e Athletico), duas vitórias sobre o Cianorte nas quartas de final do Estadual (3 a 0 e 1 a 0 sobre o Cianorte) e duas vitórias por 1 a 0 no Brasileirão (sobre Juventude e Flamengo).

“É uma equipe que vai para o quarto jogo consecutivo sem sofrer gols. No ano passado, como era? Portanto, para podermos atacar bem, temos que defender melhor. E é o que a equipe está aprendendo a fazer”, disse o técnico António Oliveira, em entrevista coletiva na última quarta-feira, após a vitória sobre o Maringá. O treinador português assumiu o comando da equipe para 2023, após a saída de Guto Ferreira.

A última vez que o Coritiba ficou quatro jogos seguidos sem sofrer gols foi em 2021, nos jogos das rodadas 23, 24, 25 e 26 da Série B. Na época, sob o comando do técnico Gustavo Morínigo, o goleiro Wilson não foi vazado contra Brusque (vitória por 4 a 0), Vila Nova (1 a 0), Vitória (empate em 0 a 0) e Guarani (1 a 0). A série sem gols sofridos acabou na 27ª rodada, no empate em 1 a 1 com o Confiança, no Couto Pereira.

Em 2021, o Coritiba teve outra série de quatro jogos sem sofrer gols. Também foi durante a Série B, com quatro vitórias seguidas, pelas rodadas 5, 6, 7 e 89: 1 a 0 no Confiança, 2 a 0 no Guarani, 1 a 0 no Vitória e 1 a 0 no Vila Nova. Wilson foi titular em três desses jogos. E Alex Muralha atuou contra o Confiança.

Naquele ano, em 2021, o Coritiba teve fraco desempenho no Campeonato Paranaense – foi eliminado na primeira fase. No entanto, conseguiu o acesso para a primeira divisão com o terceiro lugar da Série. No total daquela temporada, sofreu 53 gols em 53 jogos.

Em 2022, a equipe conquistou o Paranaense e lutou contra o rebaixamento no Brasileirão. No total da temporada, 79 gols sofridos em 59 jogos – média de 1,3 por jogo.

DESEMPENHO

Em relação ao jogo contra o Maringá, o técnico António Oliveira fez sua análise. “Foi uma atuação muito segura no ponto de vista defensivo. Soubemos sofrer. O adversário teve duas ocasiões claras de gols na segunda parte. Nós conseguimos controlar eles sem bola”, disse, em entrevista coletiva. “É evidente que, em alguns momentos, poderíamos ter tido mais critério com a bola, principalmente nas recuperações, para entrarmos em transição ofensiva. A nossa responsabilidade hoje era ser mais competitivo do que o adversário. E eu acho que conseguimos ser”, comentou.