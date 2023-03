O meia Biel (Crédito: Divulgação/Coritiba)

O Coritiba pode emprestar o meia Biel, 20 anos, para o Tombense Futebol Clube. Revelado nas categorias de base, o jogador não vem sendo utilizado pelo técnico António Oliveira. Em 2023, ele só ficou seis minutos em campo – entrou no fim do empate em 0 a 0 com o São Joseense.

Promovido ao profissional em 2020, Biel só atuou em 17 jogos desde então – quatro titular. Somou apenas 394 minutos em campo (o equivalente a menos de cinco jogos inteiros).

Comandado pelo técnico Marcelo Chamusca, o Tombense lidera o Grupo C, com 11 pontos (três vitórias, três empates e duas derrotas), empatado com o Cruzeiro. O clube conta com o lateral-esquerdo Guilherme Santos (35 anos, ex-Paraná Clube e Botafogo) e o volante Bruno Silva (36 anos, ex-Athletico Paranaense, Botafogo e Avaí).

Em agosto de 2022, Biel fez parte de um intercâmbio com o Norwich, da Inglaterra – clique aqui para saber mais.

A informação do empréstimo de Biel foi divulgada pelo jornalista Rogerio Scarione.

ELENCO

Desde que foi promovido ao profissional, Biel vinha sendo utilizado como meia ofensivo centralizado. O Coritiba conta Marcelinho Moreno, Régis e Boschilia para essa posição.