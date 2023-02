Anderson Aquino e Evair (Créditos: Valquir Aureliano e Franklin de Freitas)

O Coritiba começa nesta quinta-feira (dia 23) sua 29ª participação na Copa do Brasil — competição criada em 1989. O time soma 60 vitórias e 196 gols marcados na história do torneio. Portanto, está perto do gol 200. Veja os números do clube:

CORITIBA NA COPA DO BRASIL

29 participações

137 jogos

60 vitórias

36 empates

41 vitórias

196 gols marcados

136 gols sofridos

Melhores campanhas: vice em 2011 e em 2012

MAIORES ARTILHEIROS DO CORITIBA NA COPA DO BRASIL