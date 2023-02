António Oliveira, tédnico do Coritiba (reprodução / TV Coxa)

O Coritiba enfrenta o Operário neste domingo (26), às 16 horas, em Ponta Grossa. A partida é válida pela 11ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense. E coloca em jogo o 2º lugar na primeira fase, que pode render alguns benefícios.

A partida será transmitida pelo streaming NSports. Outra opção é a TV Coxa Prime, serviço de streaming do próprio Coritiba.

Tanto Coritiba quanto Operário já estão classificados para as quartas de final. Ambos somam 22 pontos, atrás do Athletico (28 pontos) e à frente do Maringá (4º lugar, com 18 pontos). Assim, o que está em jogo em Ponta Grossa é a segunda colocação geral. O time de Ponta Grossa leva vantagem no número de vitórias (7 a 6) e com isso joga por um empate para cravar a 2ª posição. Já o Coritiba precisa vencer.

TABELA

Quem ficar em segundo lugar vai enfrentar um adversário teoricamente mais fácil (o 7º colocado entre os 8 classificados) e terá a vantagem do mando de campo na partida de volta. Os pontos nas quartas de final serão somados aos da primeira fase para se definir o mando de campo nas semifinais. Se Coritiba e Operário passarem pelas quartas de final, eles vão se enfrentar nas semifinais.

ESCALAÇÃO DO CORITIBA

Na última quinta-feira (23), Coritiba venceu o Humaitá (AC) por 3 a 0 pela primeira fase da Copa do Brasil. Nesse jogo, o técnico António Oliveira escalou o time num 4-2-3-1, com Willian Farias e Bruno Gomes de volantes, Robson como meia ofensivo, Kaio e Alef Manga de extremos e Rodrigo Pinho como centroavante. “Temos uma matriz de jogo definida. Dentro do jogo, fomos criando várias nuances com os quatro jogadores de frente”, disse o treinador, sobre o esquema tático.

Para este domingo, Oliveira não definiu a equipe. Indicou apenas que titulares muito desgastados podem ser poupados diante do Operário. Até porque o time jogou também no último domingo (19) – empatou em 0 a 0 com o FC Cascavel, em Cascavel. “O espaço temporal é curto. O calendário temos que respeitar”, falou o treinador. Num primeiro momento, o treinador pode retomar o esquema 4-3-3, que foi o mais utilizado na atual temporada. Como ainda vai avaliar eventuais desgastes de jogadores, Oliveira só deve definir a equipe momentos antes da partida.

ESCALAÇÃO DO OPERÁRIO

O Operário prega abertamente a missão de ficar em segundo lugar. “O plano era o lugar mais alto e estar entre os quatro para ter alguma vantagem”, disse o técnico Rafael Guanaes, em entrevista coletiva. “Somos uma equipe que tem uma margem de evolução, mas que vem sendo equilibrada e tendo desempenho”. O treinador deve manter o time no 3-5-2, com o retorno do zagueiro Jonathan Costa, que cumpriu suspensão na última rodada. E o meia Felipe Tontini pode ter chance de retornar à equipe, após se recuperar de lesão. Por outro lado, os volantes Ferreira e Vinicius Diniz e os atacantes Luidy e Felipe Augusto cumprem suspensão.

Na próxima quarta-feira (1), o Operário enfrenta o Operário-MS, pela Copa do Brasil, e deverá ter uma escalação diferente.

OPERÁRIO x CORITIBA

Operário: Rafael Santos; Paulo Sérgio, Willian Machado e Jonathan Costa; Yago Rocha, Rafael Oller, Índio, Alisson Taddei e Arthur Neves; Felipe Tontini e Vinícius Mingotti. Técnico: Rafael Guanaes

Coritiba: Gabriel; Natanael, Kuscevic, Bruno Viana e Diego Porfírio; Willian Farias, Bruno Gomes e Marcelino Moreno; Kaio, Rodrigo Pinho e Alef Manga. Técnico: António Oliveira

Árbitro: Lucas Paulo Torezin

Local: Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, domingo, às 16 horas