O técnico António Oliveira (Crédito: Valquir Aureliano)

O Coritiba tem uma montanha para escalar no próximo fim de semana. No sábado (dia 11) às 18 horas, no Couto Pereira, o time precisa vencer por três gols de diferença o FC Cascavel. Com isso, avança para as semifinais do Campeonato Paranaense e também garante vaga na Copa do Brasil de 2024. Se ganhar por dois gols de diferença, a decisão será nos pênaltis.

Para conseguir essa façanha, o Coritiba terá que reverter números negativos do retrospecto recente da equipe.

CONFRONTO DIRETO

O retrospecto recente do confronto entre Coritiba e FC Cascavel é favorável ao clube do Interior. Desde 2018, o time da capital só venceu dois duelos no tempo normal e empatou três. Um desses empates foi pela semifinal da Taça Barcímio Sicupira (o primeiro turno do Estadual de 2019), no Estádio Olímpico Regional. Sob o comando do interino Matheus Costa, o Coxa empatou em 0 a 0 e ganhou nos pênaltis. Na final da Taça, empatou em 1 a 1 com o Toledo, no Couto Pereira, e acabou derrotado nos pênaltis.

Dos últimos oito confrontos entre os dois times, o FC Cascavel venceu três deles. Uma dessas vitórias foi no Couto Pereira, por 3 a 2, sob o comando do técnico Tcheco. A equipe da capital era comandada por Gustavo Morínigo e aquele placar acabou contribuíndo para a eliminação do Coxa já na primeira fase do Paranaense – algo que não ocorria há 33 anos.

O Coritiba levou a melhor nos primeiros confrontos da história contra o FC Cascavel, que foi fundado em 2008 e subiu à primeira divisão em 2015. Nos sete primeiros duelo entre os dois, todos entre 2015 e 2017, foram seis vitórias do time da capital e um empate.

OS ÚLTIMOS CONFRONTOS

Entre Coritiba e FC Cascavel

Placar Fase Competição FC Cascavel 2×1 Coritiba Primeira fase Paranaense 2018 FC Cascavel 0x0* Coritiba Semifinal da taça Paranaense 2019 Coritiba 2×0 FC Cascavel Primeira fase Paranaense 2019 Coritiba 2×1 FC Cascavel Primeira fase Paranaense 2020 Coritiba 2×3 FC Cascavel Primeira fase Paranaense 2021 Coritiba 0x0 FC Cascavel Primeira fase Paranaense 2022 FC Cascavel 0x0 Coritiba Primeira fase Paranaense 2023 FC Cascavel 3×1 Coritiba Quartas de final Paranaense 2023 *Coritiba venceu nos pênaltis

FATOR CAMPO

O técnico António Oliveira não conseguiu transformar o Couto Pereira na sua fortaleza em 2023. Dos seis jogos em casa em 2023, o time marcou oito gols – média de 1,3 por partida. Foram quatro vitórias e dois empates no local – todos jogos pelo Paranaense.

O COXA COMO MANDANTE

Jogos no Couto Pereira em 2023

1×0 Londrina

0x0 São Joseense

3×1 Cianorte

2×2 Azuriz

1×0 Rio Branco

1×0 Aruko

A única vitória por dois gols de diferença no Couto Pereira foi sobre o Cianorte. E teve circunstâncias especiais. O time do Interior vencia o jogo por 1 a 0 até os 8 minutos do segundo tempo, quando teve um jogador expulso. O Coxa empatou aos 29, virou aos 34 e chegou ao terceiro aos 39 minutos.

O Coritiba tem duas vitórias por três gols de diferença na temporada 2023, ambas fora de casa: 3 a 0 no Foz e 3 a 0 no Humaitá-AC, pela Copa do Brasil.

DEFESA

Um ponto positivo para o Coritiba é a solidez defensiva como mandante. O time não sofreu gols em quatro dos seis jogos no Couto Pereira. Como visitante, porém, sofreu seis gols nas duas últimas partidas – 3 a 1 para o FC Cascavel e 3 a 0 para o Operário.

COPA DO BRASIL 2024

A CBF mudou a distribuição de vagas para a Copa do Brasil. A partir de 2024, não serão mais distribuídas dez vagas pelo ranking da CBF. O Estado do Paraná tem direito a cinco vagas e todas serão definidas pelo Campeonato Paranaense. Os quatro semifinalistas estão garantidos. O quinto colocado será decidido pela soma da pontuação obtida em todas as fases. O Coxa é o terceiro melhor da classificação geral, com 22 pontos, atrás de Athletico (34) e Operário (28) e à frente de Maringá (21), Cianorte (19) e FC Cascavel (18). Se for eliminado nas quartas de final, o Coritiba garante vaga na Copa do Brasil 2024 se tiver um resultado melhor que o Maringá no próximo fim de semana.

Outra maneira de obter vaga na Copa do Brasil 2024 é via Libertadores e Brasileirão. Doze clubes vão entrar direto na terceira fase da Copa do Brasil: os representantes do país na Libertadores, além dos campeões da Copa do Nordeste, da Copa Verde e da Série B. Caso essa lista não preencha as 12 vagas, as restantes serão distribuídas no Campeonato Brasileiro.